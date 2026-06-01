ETSS Tewahedo Social Services

Hosted by

ETSS Tewahedo Social Services

About this event

ETSS Annual Promise in Action Luncheon Sponsorship: 2026

Legacy Sponsor
$15,000

2 Tables for 8 Guests Logo in Slideshow & Digital Program Logo in Branding & Website Logo in Event Emails Social Media Spotlight Name in Press Release Name Mentioned During Program Speaking Opportunity

Culture Sponsor
$10,000

Table for 8 Guests

Logo in Slideshow & Digital Program

Logo in Branding & Website

Logo in Event Emails

Social Media Spotlight

Name in Press Release

Hope Sponsor
$5,000

4 Tickets Logo in Slideshow & Digital Program

Logo in Branding & Website

Logo in Event Emails

Social Media Spotlight

Name in Press Release

Unity Sponsor
$3,000

4 Tickets Logo in Slideshow & Digital Program

Logo in Event Emails

Logo in Branding & Website

Community Sponsor
$1,000

2 tickets and your logo

Name in the event program

Add a donation for ETSS Tewahedo Social Services

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!