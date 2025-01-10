LIFEKour Programs at Eudaimonia HFC

Toddler Time (Drop-in)
$10
Toddler Time (Drop-in) 2nd child
$6
Toddler Time (Drop-in) 3rd child
$5
Toddler Time (10 Punch Card)
$90
Toddler Time (10 Punch Card) - 2nd Child
$50
Toddler Time (10 Punch Card) - 3rd+ Child
$40
After School Program (Drop-in)
$18
After School Program (10 Punch Card)
$135
All Age Open Gym (Drop-in)
$15

All Age Open Gym

All Age Open Gym (10 Punch Card)
$120
Toddler/Youth/Teen/Adult Class (Drop-in)
$25
Toddler/Youth/Teen/Adult Class (5 Punch Card)
$110
Homeschool Class (Drop-in)
$30
Homeschool Class (5 Punch Card)
$135
Teen/Adult Aerial & Yoga (Drop-in)
$35
Teen/Adult Aerial & Yoga (5 Punch Card)
$160
Youth (Drop-in) - Team/Member (2 classes/wk) Discount
$15
Toddler/Youth/Teen/Adult Class (Drop-in) - Member Discount
$19
Teen/Adult Aerial Class (Drop-in) - Member Discount
$29
Parkour Team (Tryout)
$30
Gift Certificate - $75
$75
Private Lesson - $100
$100
Coach-in-Training Program - $50
$50
Misc. Charge
$1
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing