Evans High School Class of 1985 40th Reunion

Offered by

Evans High School Class of 1985 40th Reunion

About this shop

Our Reunion T-Shirt!

Class of '85 40 Year Reunion T-shirt (Size S-XL) item
Class of '85 40 Year Reunion T-shirt (Size S-XL)
$25

Evans Class of ’85 Reunion T-Shirt
Celebrate 40 years of memories in style! A classic keepsake from an unforgettable weekend!


Available in a variety of sizes from small to extra large. Choose either Standard/Classic or Fitted/Modern style.

Class of '85 40 Year Reunion T-shirt (Size 2XL) item
Class of '85 40 Year Reunion T-shirt (Size 2XL)
$27

**Evans Class of ’85 Reunion 2XL T-Shirt**

Celebrate 40 years of memories in style! A classic keepsake from an unforgettable weekend!


Available in a (2XL) size. Choose either Standard/Classic or Fitted/Modern style.

Class of '85 40 Year Reunion T-shirt (3XL, 4XL, 5XL, 6XL) item
Class of '85 40 Year Reunion T-shirt (3XL, 4XL, 5XL, 6XL)
$28

**Evans Class of ’85 Reunion 3XL, 4XL, 5XL and 6XL T-Shirts**

Celebrate 40 years of memories in style! A classic keepsake from an unforgettable weekend!


Available in extra large sizes including 3XL, 4XL, 5XL & 6XL.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!