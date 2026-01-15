Carr Cub Store

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Multicultural Night Sales
Multicultural Night
Multicultural Night utensils & paper plates
Sales items from Family Movie Night
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$1 Tarjeta de amor y amistad
$2 Tarjeta de amor y amistad
Dine Out Fundraiser / Recaudación de fondos "Cenamos juntos con Carr"
Family Movie Night/ Noche de pelicula con familia
Extra Chico - Camiseta de joven con logo escolar
Chico - Camiseta de joven con logo escolar
Mediana - Camiseta de joven con logo escolar
Grande - Camiseta de joven con logo escolar
Chica - Camiseta de adulto con logo escolar
Mediana - Camiseta de adulto con logo escolar
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X Grande - Camiseta de adulto con logo escolar
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