Evelyn Carr Elementary PTSA

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Carr Cub Store

Ice cream / Helado item
Ice cream / Helado
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Proceeds are to the 5th Grade

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Water / Agua (optional) item
Water / Agua (optional)
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Multicultural Night Sales

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Passport / Pasaporte (optional) item
Passport / Pasaporte (optional)
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Multicultural Night

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Multicultural Night / Noche Multicultural item
Multicultural Night / Noche Multicultural
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Multicultural Night utensils & paper plates

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Family Movie Night / Noche de película con familia item
Family Movie Night / Noche de película con familia
$1

Sales items from Family Movie Night

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Family Movie Night / Noche de película con familia item
Family Movie Night / Noche de película con familia
$2

Sales items from Family Movie Night

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Family Movie Night / Noche de película con familia item
Family Movie Night / Noche de película con familia
$3

Sales items from Family Movie Night

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$1 Friendship & Love Gram item
$1 Friendship & Love Gram
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$1 Tarjeta de amor y amistad

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$2 Friendship & Love Gram item
$2 Friendship & Love Gram
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$2 Tarjeta de amor y amistad

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Whole Pizza / Pizza entera item
Whole Pizza / Pizza entera
$16.83

Dine Out Fundraiser / Recaudación de fondos "Cenamos juntos con Carr"

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Pizza Slice/ Pedazo de pizza item
Pizza Slice/ Pedazo de pizza
$2

Family Movie Night/ Noche de pelicula con familia

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XS - Youth T-Shirt Spirit Wear
$15

Extra Chico - Camiseta de joven con logo escolar

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S - Youth T-Shirt Spirit Wear
$15

Chico - Camiseta de joven con logo escolar

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M - Youth T-Shirt Spirit Wear
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Mediana - Camiseta de joven con logo escolar

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L - Youth T-Shirt Spirit Wear
$15

Grande - Camiseta de joven con logo escolar

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S - Adult T-Shirt Spirit Wear
$15

Chica - Camiseta de adulto con logo escolar

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M - Adult T-Shirt Spirit Wear
$15

Mediana - Camiseta de adulto con logo escolar

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L - Adult T-Shirt Spirit Wear
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Grande - Camiseta de adulto con logo escolar

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XL - Adult T-Shirt Spirit Wear
$15

X Grande - Camiseta de adulto con logo escolar

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2X - Adult T-Shirt Spirit Wear
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2X Grande - Camiseta de adulto con logo escolar

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