Evening of the Arts Silent Auction

COLLECTIVE HEALING item
COLLECTIVE HEALING
$350

Starting bid

Commissioned piece exclusively for the Evening of the Arts


Artist: Amy Malkan


Acrylic, Alcohol Ink, Gold Leaf
(22 x24)

ODDESSY item
ODDESSY
$445

Starting bid

Artist: Selwyn Williams


Acrylic
(48x24)

A REQUIEM OF COLOR item
A REQUIEM OF COLOR
$550

Starting bid

Artist: Selwyn Williams


Acrylic
(48x24)

PROJECT MOVEMENT item
PROJECT MOVEMENT
$575

Starting bid

Artist: Selwyn Williams


Chalk Pastels

(36x24)

WILDFLOWERS item
WILDFLOWERS
$400

Starting bid

Artist: Marie Mays


Acrylic, Media Mix
(16x20)


PASSOVER item
PASSOVER
$550

Starting bid

Artist: Marie Mays


Acrylic, Media Mix
(36x36)

SUNDOWN AT THE LAKE item
SUNDOWN AT THE LAKE
$200

Starting bid

Artist: Sonya Kvale


Acrylic

( 20x24)

GARDEN HOLLYHOCKS item
GARDEN HOLLYHOCKS
$50

Starting bid

Artist: Sonya Kvale


Acrylic

(16x8)

STACCATO RHYTHMS item
STACCATO RHYTHMS
$200

Starting bid

Artist:

Michael Holter


Print

(18 1/2 x 13)

