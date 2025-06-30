Invicta Athletic Event Entry Fees

Sparq Track Club Invitational
$30

Grants access to attend meet

Blazin Ravenz Invitational
$30

Grants access to attend meet

Westchase Cheetahs Invitational
$35

Grants access to attend meet

Invicta Invitational
$35

Grants access to attend meet

Speed Capital Showcase
$30

Grants access to attend meet

League of Champions
$35

Grants access to attend meet

Memorial Day Battle of the Bay
$35

Grants access to attend meet

BAYTAF
$40

Grants access to attend meet

USATF Florida Association Track & Field Championship
$40

Grants access to attend meet

USATF Florida Association Track & Field RegionalChampionship
$55

Grants access to attend meet

AAU Districts
$35

Grants access to attend meet

AAU Regionals
$35

Grants access to attend meet

AAU Primary Club Championship
$55

Grants access to attend meet

AAU Club Championship
$55

Grants access to attend meet

AAU Jr. Olympics
$60

Grants access to attend meet

USATF Jr. Olympics
$55

Grants access to attend meet

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!