Everett Youth Hockey 8U Fundraiser

Ground beef 80/20- 3lb pack
$20
3lb pack -80% lean/ 20% fat
Ground beef 93/7 3lb pack
$25
3lb pack - 93% lean/ 7% fat
Rib Eye steak (2 pack)
$15
2 pack of 8oz Rib eye steaks
Filet Steak (2 pack)
$15
2 pack of 5-6oz Filet steaks
Bag of Bones
$5
Marrow bones- Great for beef stock, soups or dog bones. (Various sizes)
Prime Rib Roast
$90
5-6 pound Prime Rib
Whole Beef Tenderloin
$100
5-6 pound tenderloin

