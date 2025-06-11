[EXCLUSIVE]: INTERNAL CLUB SPONSORSHIP LEVELS

Wave AI Sponsor - 2025 item
Wave AI Sponsor - 2025
$140
Approved by WVK Board of Directors for Manny De La Veg only from 2025-2026.
Wave AI Sponsor - 2026 item
Wave AI Sponsor - 2026
$140
Approved by WVK Board of Directors for Theressa Jones only from 2025-2026.
Office Octane Sponsor: July-December 2025, TWICE a Month item
Office Octane Sponsor: July-December 2025, TWICE a Month
$120
Approved by WVK Board of Directors for Jan Giroux only.
Office Octane Sponsor: January-June 2026, TWICE a Month item
Office Octane Sponsor: January-June 2026, TWICE a Month
$120
Approved by WVK Board of Directors for Seth Williams only.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing