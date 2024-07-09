Mustangs Tennis Booster Club Fish Fry Fundraiser

901 US-80

Clinton, MS 39056, USA

Catfish Plate
$15
Catfish plates include French fries, green salad, dessert, and a beverage.
Pan Trout Plate
$12
Pan Trout plates include French fries, green salad, dessert, and a beverage.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing