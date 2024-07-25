RSE PTO Memberships 2025/2026

Basic PTO Membership
$12

  • 1 year PTO membership
  • RSE car magnet
Friend of PTO Membership
$50

  • 1 year PTO membership
  • RSE car magnet
  • Shout out on social media
  • entry into a raffle to win a family pass to a PTO event (Fall Festival, Spring Carnival or Dance)
PTO Partner
$100

  • 1 year PTO membership
  • Shout out on social media
  • Family pass to one school event ( Fall Festival, Spring Carnival, Dance )
  • Free t-shirt
