Kiwanis Club of Benicia Memberships 2024

Single Membership
$275

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

$58 International $107 CaNevHa District $20 Division 8 $90 Benicia
Single Member and Spouse
$460

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

$116 International $214 CaNevHa District $40 Division 8 $90 Benicia

common:zeffyTipDisclaimerTicketing