Kiwanis Club of Benicia
Kiwanis Club of Benicia Memberships 2024
Single Membership
$275
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
$58 International $107 CaNevHa District $20 Division 8 $90 Benicia
$58 International $107 CaNevHa District $20 Division 8 $90 Benicia
seeMoreDetailsMobile
select
Single Member and Spouse
$460
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
$116 International $214 CaNevHa District $40 Division 8 $90 Benicia
$116 International $214 CaNevHa District $40 Division 8 $90 Benicia
seeMoreDetailsMobile
select
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout