St. Peter Knights of Columbus Council 10510
eventClosed
St. Peter Knights of Columbus Palisade Peaches Fundraiser
addExtraDonation
$
Peaches - 1 case
$52
One case of Fresh Palisade Peaches.
One case of Fresh Palisade Peaches.
seeMoreDetailsMobile
closed
Peaches - 1/2 case
$30
1/2 case (~12 lbs.) of Fresh Palisade Peaches.
1/2 case (~12 lbs.) of Fresh Palisade Peaches.
seeMoreDetailsMobile
closed
Peaches - 2 or more cases
$50
Discounted rate of $50/case when purchasing 2 or more cases.
Discounted rate of $50/case when purchasing 2 or more cases.
seeMoreDetailsMobile
closed
Peaches - 4 or more cases
$48
Discounted rate of $48/case when purchasing 4 or more cases.
Discounted rate of $48/case when purchasing 4 or more cases.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout