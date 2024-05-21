eventClosed

St. Peter Knights of Columbus Palisade Peaches Fundraiser

addExtraDonation

$

Peaches - 1 case item
Peaches - 1 case
$52
One case of Fresh Palisade Peaches.
Peaches - 1/2 case item
Peaches - 1/2 case
$30
1/2 case (~12 lbs.) of Fresh Palisade Peaches.
Peaches - 2 or more cases item
Peaches - 2 or more cases
$50
Discounted rate of $50/case when purchasing 2 or more cases.
Peaches - 4 or more cases item
Peaches - 4 or more cases
$48
Discounted rate of $48/case when purchasing 4 or more cases.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing