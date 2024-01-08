Camen Foundation
January Pizza Slices!
01/12- Cheese Slice
$2.50
0ne (1) slice of cheese pizza for Friday January 12th
0ne (1) slice of cheese pizza for Friday January 12th
seeMoreDetailsMobile
add
01/12 - Pepperoni Slice
$2.50
0ne (1) slice of pepperoni pizza for Friday January 12th
0ne (1) slice of pepperoni pizza for Friday January 12th
seeMoreDetailsMobile
add
01/19 - Cheese Slice
$2.50
0ne (1) slice of cheese pizza for Friday January 19th
0ne (1) slice of cheese pizza for Friday January 19th
seeMoreDetailsMobile
add
01/19 - Pepperoni Slice
$2.50
0ne (1) slice of pepperoni pizza Friday January 19th
0ne (1) slice of pepperoni pizza Friday January 19th
seeMoreDetailsMobile
add
01/26 - Cheese Slice
$2.50
0ne (1) slice of cheese pizza Friday January 26th
0ne (1) slice of cheese pizza Friday January 26th
seeMoreDetailsMobile
add
01/26 - Pepperoni Slice
$2.50
0ne (1) slice of pepperoni pizza for Friday January 26th
0ne (1) slice of pepperoni pizza for Friday January 26th
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout