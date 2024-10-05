2025 CVMA® WI 45 - State Meeting

4601 Calumet Ave

Manitowoc, WI 54220

Attending Only (No Meals)
free
Lunch Only
$15
See Agenda for Menu
Dinner Only
$20
See Agenda for Menu
Lunch and Dinner
$35
See Agenda for Menu
2025 Poker Chip
$5
State Meeting Tshirt - Small
$25
State Meeting Tshirt - Medium
$25
State Meeting Tshirt - Large
$25
State Meeting Tshirt - XL
$25
State Meeting Tshirt - 2XL
$25
State Meeting Tshirt - 3XL
$25
State Meeting Tshirt - Female Small
$25
State Meeting Tshirt - Female Medium
$25
State Meeting Tshirt - Female Large
$25
State Meeting Tshirt - Female XL
$25
State Meeting Tshirt - Female 2XL
$25
State Meeting Tshirt - Female 3XL
$25
State Meeting Hoodie - Small
$40
State Meeting Hoodie - Medium
$40
State Meeting Hoodie - Large
$40
State Meeting Hoodie - XL
$40
State Meeting Hoodie - 2XL
$40
State Meeting Hoodie - 3XL
$40
State Rally Patch
$7
State Rally Rocker 2023
$3
State Rally Rocker 2024
$3
State Rally Rocker 2025
$3
In Memoriam Patch
$10
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing