TCCOC & TJCCOC 2024 Annual Gala 10/19/2024 RSVP

TJCCOC Members: Select this for your complementary regular ticket.
TJCCOC Members: Select this for your complementary regular ticket.
TJCCOC Members: VIP Ticket
$150
TJCCOC Members: Select this if you would like to upgrade your regular ticket to a VIP ticket. VIP tickets gain early access to the event!
TJCCOC Members: Select this if you would like to upgrade your regular ticket to a VIP ticket. VIP tickets gain early access to the event!
Non-Members: Regular Ticket
$150
Non-Members: VIP Ticket
$300
Regular Ticket + TJCCOC Membership Bundle
$40
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VIP Ticket + TJCCOC Membership Bundle
$190
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After registering, please fill out the TJCCOC membership form at https://tinyurl.com/TJCCOCmember to complete your membership. Thank you!
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