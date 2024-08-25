Gold Adult Career Club Membership 2024

This membership fee covers a career assessment report, an updated resume, one year subscription to Great Career Groups, a voucher for an online professional development course, free entry to all in-person community seminars, and supports youth programming. 100% tax deductible.

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