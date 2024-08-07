Bay Area Chinese Feminism Standup
eventClosed
【湾女2024】第三期开放麦工作坊
Saratoga
CA, USA
addExtraDonation
$
General admission
$15
1. 欢迎零单口喜剧经验的朋友来参加。 2. 报名仅限女性／非二元的朋友，男性学员invite only。 3. 因为容量有限，请已经有经验的小伙伴把机会让给其他的朋友哦。 4. 本次工作坊禁止录像录音。 5. 湾区女权脱口秀保留拒绝为任何人服务的权利。 6. 如果您因为经济原因无法负担票价，请与
[email protected]
联系 7. 本次工作坊的票可以兑换成一张之后演出的演员票(仅限同一个人使用, 不可转让)
1. 欢迎零单口喜剧经验的朋友来参加。 2. 报名仅限女性／非二元的朋友，男性学员invite only。 3. 因为容量有限，请已经有经验的小伙伴把机会让给其他的朋友哦。 4. 本次工作坊禁止录像录音。 5. 湾区女权脱口秀保留拒绝为任何人服务的权利。 6. 如果您因为经济原因无法负担票价，请与
[email protected]
联系 7. 本次工作坊的票可以兑换成一张之后演出的演员票(仅限同一个人使用, 不可转让)
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout