Mint Hill Middle School PTSA
eventClosed
Music Trivia Night @ Forest Trail House (benefiting Mint Hill Middle PTSA)
7201 Matthews-Mint Hill Rd
Mint Hill, NC 28227
One Entry Ticket - Music Trivia
$8
One ticket to Music Trivia Night.
One ticket to Music Trivia Night.
seeMoreDetailsMobile
closed
Two-Pack of Tickets - Music Trivia
$12
groupTicketCaption
Two general admission tickets to Music Trivia Night. Choose "1" from drop-down for TWO tickets.
Two general admission tickets to Music Trivia Night. Choose "1" from drop-down for TWO tickets.
seeMoreDetailsMobile
closed
Table (up to 6 people)
$20
groupTicketCaption
Buy a table and bring up to 6 people for one price.
Buy a table and bring up to 6 people for one price.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout