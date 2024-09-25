Playbill Ads

Business Card Size Ad
$50
We will contact you via email for design/words/info.
Quarter Page Ad
$80
We will contact you via email for design/words/info.
Half Page Ad
$150
We will contact you via email for design/words/info.
Full Page Ad
$250
We will contact you via email for design/words/info.
