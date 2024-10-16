Arrowhead Recreation Club
eventClosed
SRVRTC Culinary Snack Shack
addExtraDonation
$
Homemade Mac & Cheese with Roll
$6
closed
Homemade Mac & Cheese with Ham and a Roll
$7
closed
Corn Chowder with Crackers
$5
closed
Ham & Cheese Wrap with Chips
$7
closed
Turkey & Cheese Wrap with Chips
$7
closed
Homemade Apple Crisp (Local Apples!!)
$5
closed
Brownie
$3
closed
Cookies
$2
Sugar, Chocolate Chip & M7M Cookies
Sugar, Chocolate Chip & M7M Cookies
seeMoreDetailsMobile
closed
Bag of Chips
$1
closed
Fruit Selection
$1
closed
Bottle Water
$2
closed
Gatorade
$3
closed
Soda
$2
closed
Snapple
$3
closed
Orange Juice
$2
closed
Pineapple Juice
$1
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout