SRVRTC Culinary Snack Shack

Homemade Mac & Cheese with Roll
$6
Homemade Mac & Cheese with Ham and a Roll
$7
Corn Chowder with Crackers
$5
Ham & Cheese Wrap with Chips
$7
Turkey & Cheese Wrap with Chips
$7
Homemade Apple Crisp (Local Apples!!)
$5
Brownie
$3
Cookies
$2
Sugar, Chocolate Chip & M7M Cookies
Bag of Chips
$1
Fruit Selection
$1
Bottle Water
$2
Gatorade
$3
Soda
$2
Snapple
$3
Orange Juice
$2
Pineapple Juice
$1

