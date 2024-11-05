eventClosed

2025 Pastor Wife Retreat

39034 County Rd 452

Leesburg, FL 34788, USA

Couple Reservation
$75
Reservation for 2
Commuter - Dinner
$35
Dinner only / Includes campus fee
Commuter - Lunch
$30
Lunch only/ includes campus daily fee
Commuter - Breakfast
$27
Breakfast only / includes campus daily fee

common:zeffyTipDisclaimerTicketing