Marion Baptist Association
eventClosed
2025 Pastor Wife Retreat
39034 County Rd 452
Leesburg, FL 34788, USA
Couple Reservation
$75
Reservation for 2
Reservation for 2
seeMoreDetailsMobile
closed
Commuter - Dinner
$35
Dinner only / Includes campus fee
Dinner only / Includes campus fee
seeMoreDetailsMobile
closed
Commuter - Lunch
$30
Lunch only/ includes campus daily fee
Lunch only/ includes campus daily fee
seeMoreDetailsMobile
closed
Commuter - Breakfast
$27
Breakfast only / includes campus daily fee
Breakfast only / includes campus daily fee
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout