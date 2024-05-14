Music City Maryland Association
Food Vendor Template
May 18th - Sun Scape Groove Festival from 1pm - 10pm
$200
June 1st - A Tribute to Woodstock ‘69 2pm - 8pm
$150
July 3rd - CAA Park Fundraiser 4th of July 5pm - 9pm
$150
July 27th - The Shakedown Festival from 1pm - 9:30pm
$200
August 24th - The Music City Maryland Festival 1pm -10:30pm
$200
September 14th - 21228 Reunion from 3pm - 8pm
$150
Additional charge for a 10x20 space
$100
All 6 Events
$900
