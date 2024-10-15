Hall Rentals

2502 E Kenedy Ave

Kingsville, TX 78363

Hall Rental Deposit
$200
Must be paid in full to secure Rental on our calendar.
Member Rental
$300
Rental Fees must be paid in full at least 2 weeks prior to the Rental.
Non-Member Rental
$500
Rental Fees must be paid in full at least 2 weeks prior to the Rental.
