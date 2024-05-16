eventClosed

2024 - SJNLL Closing Ceremonies Raffle

1 on 1 Private Pitching Lesson
$1
$100 Value Provided by San Jose Batting Cages 474 Piercy Road San Jose, CA 95138 www.sjbattingcages.com
1 on 1 Private Lessons (1 Hitting/1 Pitching)
$1
$135 Value Provided by San Jose Batting Cages 474 Piercy Road San Jose, CA 95138 www.sjbattingcages.com
100 Pitch Batting Cage Card & 8 Semi-Private Lessons
$1
$140 Value Provided by San Jose Batting Cages 474 Piercy Road San Jose, CA 95138 www.sjbattingcages.com
100 Pitch Batting Cage Card & One Day Free Summer Camp
$1
$70 Value** Provided by San Jose Batting Cages 474 Piercy Road San Jose, CA 95138 www.sjbattingcages.com **Can be upgraded to a full week of camp for as low as $100 for a half day or $200 for a full day. Regular price $199 for half day or $319 for Full Day

