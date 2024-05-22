Avala Folk Dance Group
Avala Dinner/Food Menu
Cevapi
$20
8 pieces, lepinja, cabbage salad, diced onions, & urnebes OR kajmak.
Bacon Wrapped Stuffed Chicken
$20
2 pieces of bacon wrapped cheese filled chicken, lepinja, cabbage salad, diced onions, & urnebes OR kajmak.
Cheese Pita
$10
Baked cheese filled phyllo dough pita.
ONE Palacinak
$4
One Palacinak
TWO Palacinke
$7
Two Palacinke
Assorted Cookies (Small)
$5
Small plate of assorted cookies
1 pound of Assorted Cookies
$20
One pound of assorted cookies
