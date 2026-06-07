Facility Rentals

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About this event
1 left!
Tables & Chairs for 50. Flat panel television. Men's and Women's Restrooms. Option available:
Full Commercial Kitchen. Call (804) 402-6636 for details.
1 left!
Tables & Chairs for 50. Flat panel television. Men's and Women's Restrooms. Full Commercial
Kitchen. Call (804) 402-6636 for details.
1 left!
Tables & Chairs for 100. Men's and Women's Restrooms. Options available: Full Commercial
Kitchen and Additional Meeting Room. Call (804) 402-6636 for details.
1 left!
Tables & Chairs for 200. Stage. Men's and Women's Restrooms. Options available: Full
Commercial Kitchen and Additional Meeting Room. (Main Hall can be divided into smaller
space.) Call (804) 402-6636 for details.
1 left!
Tables & Chairs for 275. Stage, Men's and Women's Restrooms. Options available: Additional
Meeting Room (Main Hall can be divided into smaller space.) Call (804) 402-6636 for details.
1 left!
Tables & Chairs for 275 People. Stage. Full Commercial Kitchen. Men's and Women's
Restrooms. Options available: Additional Meeting Room. (Main Hall can be divided into smaller
space.) Call (804) 402-6636 for details.
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