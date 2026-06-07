American Legion Post 175

Hosted by

American Legion Post 175

About this event

Facility Rentals

Conference Room - No Kitchen
$250

1 left!

Tables & Chairs for 50. Flat panel television. Men's and Women's Restrooms. Option available:

Full Commercial Kitchen. Call (804) 402-6636 for details.

Conference Room - With Kitchen
$350

1 left!

Tables & Chairs for 50. Flat panel television. Men's and Women's Restrooms. Full Commercial

Kitchen. Call (804) 402-6636 for details.

1/3 Banquet Hall
$350

1 left!

Tables & Chairs for 100. Men's and Women's Restrooms. Options available: Full Commercial

Kitchen and Additional Meeting Room. Call (804) 402-6636 for details.

2/3 Banquet Hall
$650

1 left!

Tables & Chairs for 200. Stage. Men's and Women's Restrooms. Options available: Full

Commercial Kitchen and Additional Meeting Room. (Main Hall can be divided into smaller

space.) Call (804) 402-6636 for details.

Full Banquet Hall - No Kitchen
$1,050

1 left!

Tables & Chairs for 275. Stage, Men's and Women's Restrooms. Options available: Additional

Meeting Room (Main Hall can be divided into smaller space.) Call (804) 402-6636 for details.

Full Banquet Hall - With Kitchen
$1,200

1 left!

Tables & Chairs for 275 People. Stage. Full Commercial Kitchen. Men's and Women's

Restrooms. Options available: Additional Meeting Room. (Main Hall can be divided into smaller

space.) Call (804) 402-6636 for details.

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