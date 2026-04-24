Berthoud Football Backers

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Berthoud Football Backers

About this event

Fairways For Football Sponsorships

Mariana Butte

Loveland, CO 80537, USA

Title Sponsor
$3,000

4-Person Golf Team

"Presented By" Signage

Website & Social Media

Recognition at Welcome & Awards

Hole Sponsorship

60-Second Pitch at Awards

Option to be a Spartan (Gold-Level) Season Sponsor for add'l $500

"Friday Night Lights" VIP Service


Lunch
$2,500

4-Person Golf Team

"Presented By" Signage

Website & Social Media

Recognition at Welcome & Awards

Hole Sponsorship

60-Second Pitch at Awards

Option to be a Spartan (Gold-Level) Season Sponsor for add'l $500

Sponsor Signage at every lunch table

Beverage
$2,000

4-Person Golf Team

"Presented By" Signage

Website & Social Media

Recognition at Welcome & Awards

Hole Sponsorship

60-Second Pitch at Awards

Logo on item to every player

Name/Logo on signage

Swag Bag
$1,500

4-Person Golf Team

Website & Social Media

Recognition at Welcome & Awards

60-Second Pitch at Awards

Logo on item to every player

Name/Logo on signage

Ball
$1,250

4-Person Golf Team

Website & Social Media

Recognition at Welcome & Awards

Logo on item to every player

Name/Logo on signage

Touchdown
$1,000

4-Person Golf Team

Website & Social Media

Name/Logo on signage

Hole Sponsor

Field Goal
$500

Website & Social Media

Hole Sponsor

Name/Logo on signage

Blitz
$250

Website & Social Media

Name/Logo on signage

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