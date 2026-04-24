Fairways For Football Sponsorships

About this event
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60-Second Pitch at Awards
Option to be a Spartan (Gold-Level) Season Sponsor for add'l $500
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