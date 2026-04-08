Faith Learning Center Art Auction

Hosted by
About this event
Starting bid
36"x48" Wood Framed Reprint of Jesus washing the disciples' feet. Donated by Faith Church, used Week 1 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.
Starting bid
36"x48" Wood Framed Reprint of Jesus healing the lame man lowered thru the roof. Donated by Faith Church, used Week 2 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.
Starting bid
36"x48" Wood Framed Reprint of Jesus and the disciples during The Last Supper. Donated by Faith Church, used Week 3 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.
Starting bid
36"x48" Wood Framed Reprint of the Crucifixion of Jesus. Donated by Faith Church, used Week 4 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.
Starting bid
36"x48" Wood Framed Original Canvas Painting (by local Artist Dawn Heber) of the Resurrection of Jesus. Donated by Faith Church, used Week 5 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.
Starting bid
16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.
Starting bid
16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.
Starting bid
16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.
Starting bid
16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.
Starting bid
16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.
Starting bid
4"x6" Original Framed and Matted Watercolor Painting by Arkansas Artist Tom Jones.
Starting bid
11"x14" Framed Original Oil on Wood Painting by local Artist Dee Patterson.
Starting bid
8"x11" Reprint of Painting by Arkansas Artist Tom Jones.
Starting bid
8"x11" Reprint of Painting by Arkansas Artist Tom Jones.
Starting bid
8"x11" Reprint of Painting by Arkansas Artist Tom Jones.
Starting bid
8"x8" Reprint of Original Painting by Arkansas Artist Tom Jones.
Starting bid
8"x8" Matted Reprint of Original Painting by Arkansas Artist Tom Jones.
Starting bid
8"x11" Original Drawing on Cloth by local Artist Robert Yates.
Starting bid
16"x20" Original Oil on Canvas Painting by local Artist Rachel Main.
Starting bid
16"x20" Original Acrylic on Canvas Painting by local Artist Dawn Carter-Bernard.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!