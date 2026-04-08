Hosted by

Faith Temple Church of Duncan, Inc

About this event

Sales closed

Faith Learning Center Art Auction

Pick-up location

1404 W Main St, Duncan, OK 73533, USA

Portraits of the Savior - Servant Leader item
Portraits of the Savior - Servant Leader
$25

Starting bid

36"x48" Wood Framed Reprint of Jesus washing the disciples' feet. Donated by Faith Church, used Week 1 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.

Portraits of the Savior - Healer item
Portraits of the Savior - Healer
$25

Starting bid

36"x48" Wood Framed Reprint of Jesus healing the lame man lowered thru the roof. Donated by Faith Church, used Week 2 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.

Portraits of the Savior - Covenant Maker item
Portraits of the Savior - Covenant Maker
$25

Starting bid

36"x48" Wood Framed Reprint of Jesus and the disciples during The Last Supper. Donated by Faith Church, used Week 3 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.

Portraits of the Savior - Sacrificial Lamb item
Portraits of the Savior - Sacrificial Lamb
$25

Starting bid

36"x48" Wood Framed Reprint of the Crucifixion of Jesus. Donated by Faith Church, used Week 4 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.

Portraits of the Savior - Risen King item
Portraits of the Savior - Risen King
$50

Starting bid

36"x48" Wood Framed Original Canvas Painting (by local Artist Dawn Heber) of the Resurrection of Jesus. Donated by Faith Church, used Week 5 of Pastor David's Easter Sermon Series 'Portraits of the Savior'.

Gethsemane item
Gethsemane
$25

Starting bid

16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.

Ferocious Love item
Ferocious Love
$25

Starting bid

16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.

In God's Hands item
In God's Hands
$25

Starting bid

16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.

Philippians 4:6 item
Philippians 4:6
$25

Starting bid

16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.

Father Forgive Them item
Father Forgive Them
$25

Starting bid

16"x20" Original Canvas Painting by local Artist Dawn Heber.

Open Arms item
Open Arms
$15

Starting bid

4"x6" Original Framed and Matted Watercolor Painting by Arkansas Artist Tom Jones.

Dawn item
Dawn
$20

Starting bid

11"x14" Framed Original Oil on Wood Painting by local Artist Dee Patterson.

Lion and Lamb Print 1 item
Lion and Lamb Print 1
$5

Starting bid

8"x11" Reprint of Painting by Arkansas Artist Tom Jones.

Lion and Lamb Print 2 item
Lion and Lamb Print 2
$5

Starting bid

8"x11" Reprint of Painting by Arkansas Artist Tom Jones.

Lion and Lamb Print 3 item
Lion and Lamb Print 3
$5

Starting bid

8"x11" Reprint of Painting by Arkansas Artist Tom Jones.

Octopus item
Octopus
$5

Starting bid

8"x8" Reprint of Original Painting by Arkansas Artist Tom Jones.

Warmth item
Warmth
$10

Starting bid

8"x8" Matted Reprint of Original Painting by Arkansas Artist Tom Jones.

Dove and Rose item
Dove and Rose
$10

Starting bid

8"x11" Original Drawing on Cloth by local Artist Robert Yates.

Dusk item
Dusk
$25

Starting bid

16"x20" Original Oil on Canvas Painting by local Artist Rachel Main.

White Buffalo item
White Buffalo
$25

Starting bid

16"x20" Original Acrylic on Canvas Painting by local Artist Dawn Carter-Bernard.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!