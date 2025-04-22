eventClosed

Falcon Academy PTO's Silent Auction

auction.pickupLocation

650 Apricot Ave, Brea, CA 92821, USA

Mike Trout Game-Worn Jersey – $500 Value item
Mike Trout Game-Worn Jersey – $500 Value item
Mike Trout Game-Worn Jersey – $500 Value
$200

auctionV2.input.startingBid

Mike Trout Game-Worn Jersey – $500 Value Step up to the plate with a true piece of baseball history! This authentic Los Angeles Angels jersey was worn during a game by none other than Hall of Fame-bound superstar Mike Trout. A must-have for any collector or Angels fan, this rare item brings the thrill of the game straight to your home. ⚾ Game-worn by Mike Trout 🔴 Los Angeles Angels jersey 📈 Valued around $500 Whether you're framing it, displaying it, or just geeking out, this jersey is the ultimate home run.
Relax and UnWINEd Basket – $100 Value item
Relax and UnWINEd Basket – $100 Value item
Relax and UnWINEd Basket – $100 Value item
Relax and UnWINEd Basket – $100 Value
$50

auctionV2.input.startingBid

Relax and UnWINEd Basket – $100 Value Because you deserve a night off—with bubbles in your bath and your glass! This indulgent basket brings the spa to you, blending pampering essentials with a touch of vino. Includes: 🍷 Bottle of wine & 2 wine glasses 💆‍♀️ $50 spa gift card 🛁 Bath bombs, bath salts & a luxurious bar of soap 🌿 Heated neck & shoulder wrap 🕯️ Soothing candle 🧖‍♀️ Body brush & assorted face masks Pour a glass, light the candle, and let the stress melt away.
Cozy Vibes Basket item
Cozy Vibes Basket item
Cozy Vibes Basket
$30

auctionV2.input.startingBid

Cozy Vibes Basket – $60 Value Unwind, relax, and treat yourself to a little self-care. This basket is the ultimate comfort companion, perfect for winding down after a long day. Includes: 🧺 Soft, cozy blanket 🌿 Essential oil diffuser with oils 😴 Sleep mask & dream journal 🕯️ Scented candle 🛁 Shower steamers & bath bomb Curl up, breathe deep, and soak in the cozy vibes.
Hair Goddess Treatment Basket – $100 Value item
Hair Goddess Treatment Basket – $100 Value item
Hair Goddess Treatment Basket – $100 Value item
Hair Goddess Treatment Basket – $100 Value
$50

auctionV2.input.startingBid

Hair Goddess Treatment Basket – $100 Value Treat your tresses like royalty with this luxe hair care bundle. Whether you're aiming for shine, strength, or total rejuvenation, this basket delivers head-turning results. Includes: 💇‍♀️ Hair Care Gift Certificate 🌿 Moroccan hair treatment for deep hydration and repair 🕯️ Scented candle to elevate your self-care ritual Because every goddess deserves a great hair day.
Movie Snack Basket – $25 Value item
Movie Snack Basket – $25 Value item
Movie Snack Basket – $25 Value item
Movie Snack Basket – $25 Value
$10

auctionV2.input.startingBid

Movie Snack Basket – $25 Value Lights, camera, snack time! This basket is packed with classic movie munchies to make your next film night a blockbuster hit. Includes: 🍬 Assorted candy 🍿 Microwave popcorn 🥔 Chips 🐟 Goldfish crackers Grab your favorite flick and dig in—no ticket required!
Game Night Bonanza Basket – $150 Value item
Game Night Bonanza Basket – $150 Value item
Game Night Bonanza Basket – $150 Value item
Game Night Bonanza Basket – $150 Value
$70

auctionV2.input.startingBid

Game Night Bonanza Basket – $150 Value Level up your family nights with this ultimate game lover’s dream! Packed with classics, crowd-pleasers, and fresh favorites, this basket has something for every player—plus snacks to fuel the fun. Includes: 🎲 Boop Board Game 🟩 Minecraft Board Game 🎨 Hues and Cues 🌮 Taco Cat Goat Cheese Pizza Card Game 🔠 Scrabble ♟️ Chess Teacher 😆 Trouble 🔢 Skip-Bo 🃏 Uno 🎲 Farkle 🧺 Game Night Tray & Popcorn Holder 🍬 Sour Snacks Bring on the laughter, competition, and memories—game night just got an upgrade!
Cinema Night Delight – $156 Value item
Cinema Night Delight – $156 Value item
Cinema Night Delight – $156 Value item
Cinema Night Delight – $156 Value
$70

auctionV2.input.startingBid

Cinema Night Delight – $156 Value Movie night just got a major glow-up! Whether you're watching from the couch or heading to the theater, this basket is loaded with games, snacks, and gift cards to keep the fun going all night long. Includes: 🎬 AMC & Regal Gift Cards ($35 total) 🎲 Games: Trouble, Connect 4, Jenga, Yahtzee, Uno, and Life card game 🥤 Mini Sprite cans & popcorn 🍭 Sweet treats: Airheads, M&M’s (2), Skittles, Ferrero Rocher 🧺 Stylish storage basket Perfect for families, friend nights, or anyone who believes snacks and laughter are essential genres.
Summer Fun Basket – $189 Value item
Summer Fun Basket – $189 Value item
Summer Fun Basket – $189 Value item
Summer Fun Basket – $189 Value
$80

auctionV2.input.startingBid

TK Summer Fun Basket – $189 Value Get ready for non-stop outdoor fun, sensory play, and summer adventures with this action-packed basket designed just for little explorers! Perfect for warm days, backyard games, and creative playtime. Includes: 🌊 Pool water toys, squirt gun & 2 sets of water balloons 🍫 S’mores maker kit & camping mug 🏃 3 jump ropes & walkie-talkies 🧊 Tumbler with handle & Sanrio figurine 🧱 2 small building block sets 🎨 Sidewalk chalk & bubble blower 🦟 Insect repellent bracelets 💨 Water spray fan & hand warmer power bank Whether it's sunshine or shade, this basket has all the tools for fun on the run!
Art-tastic Creation Station – $75 Value item
Art-tastic Creation Station – $75 Value item
Art-tastic Creation Station – $75 Value item
Art-tastic Creation Station – $75 Value
$40

auctionV2.input.startingBid

Art-tastic Creation Station – $75 Value Let your imagination run wild with this vibrant art supply bundle—perfect for budding artists or seasoned creatives ready to dive into their next masterpiece. Includes: 🎨 4 paint canvases 🖌️ 8 watercolor paints/colors 🖼️ Acrylic paint set (8 colors) 🖌️ Paintbrush set 🎨 Paint palette & paint kit 🌈 2 color wheels 🎨 Dimensional paint ✨ Stickers (including a Sanrio guy!) 🎁 All packed and ready to inspire creativity! This basket is your all-in-one art adventure—just add inspiration!
Backyard All-Star Sports Pack – $150+ Value item
Backyard All-Star Sports Pack – $150+ Value item
Backyard All-Star Sports Pack – $150+ Value item
Backyard All-Star Sports Pack – $150+ Value
$70

auctionV2.input.startingBid

Backyard All-Star Sports Pack – $150+ Value From the field to the yard, this basket is loaded with gear to get the whole family moving. Perfect for active kids, sports enthusiasts, or anyone who believes recess should never end! Includes: ⚾ Baseball bat & glove set 🏈 Green Nike football & blue NFL football 🏈 Mini brown football & mini soccer ball 🎯 2-player Magik Catch Set 🏓 Pickleball set & Activ Flyer 🎳 Bocce Ball set 🔥 Heating pad for post-play recovery 🎁 $15 Play It Again Sports gift card Your one-stop shop for fresh air, fun, and friendly competition!
Junior Explorer Adventure Pack – $165 Value item
Junior Explorer Adventure Pack – $165 Value item
Junior Explorer Adventure Pack – $165 Value item
Junior Explorer Adventure Pack – $165 Value
$75

auctionV2.input.startingBid

Junior Explorer Adventure Pack – $165 Value Calling all curious kids and backyard adventurers! This action-packed basket has everything young explorers need to discover, play, and imagine—from daylight to starlight. Includes: 🦕 Dino bubble gun 🎣 Kids' fishing pole 🔦 Flashlight & night vision binoculars 🧭 Compass & bug magnifying viewer ☀️ Sunscreen & tumbler for staying cool 🍫 S’mores essentials for campfire fun 📚 National Parks book 🧼 Active flyer frisbee & chalk for playtime 🎨 Plus tons of outdoor excitement! Fuel their love for nature, imagination, and discovery—no Wi-Fi required.
Crayola Creativity Explosion – $100+ Value item
Crayola Creativity Explosion – $100+ Value item
Crayola Creativity Explosion – $100+ Value item
Crayola Creativity Explosion – $100+ Value
$50

auctionV2.input.startingBid

Crayola Creativity Explosion – $100+ Value Unleash a whirlwind of color, glitter, and imagination! This basket is packed to the brim with art supplies perfect for budding artists, crafty kids, and anyone who loves to create. Includes: 🖍️ Crayola colored pencils & markers 🧼 Dual-sided dry erase board set 🎨 Mondo Llama art supplies ✨ Bottles of glitter (for extra sparkle!) ➕ And so much more tucked inside this creative treasure trove! Whether it's a rainy day, homework break, or art session at the kitchen table, this basket delivers hours of inspired fun.
Let the Games Begin – $230 Value item
Let the Games Begin – $230 Value item
Let the Games Begin – $230 Value item
Let the Games Begin – $230 Value
$75

auctionV2.input.startingBid

Let the Games Begin – $230 Value Get ready to rally the crew for an epic night of laughter, snacks, and friendly competition! This jam-packed basket has everything you need to kick off the ultimate game night—plus gift cards to fuel the fun. Includes: 🎲 Disney Trivia, Clue Card Game, Jenga, UNO, Suspend & Piggy Piggy 🌄 Trekking the National Parks Game 🏓 Racket Game 🎁 Dominos & Wild Wild Taco Gift Cards 🍬 Assorted candies & popcorn 🥜 Trail mix for snacking between turns From trivia to tacos, this basket is the perfect recipe for game night greatness. Just add players!
Color Me Creative Mega Bundle – $175+ Value item
Color Me Creative Mega Bundle – $175+ Value item
Color Me Creative Mega Bundle – $175+ Value item
Color Me Creative Mega Bundle – $175+ Value
$80

auctionV2.input.startingBid

Color Me Creative Mega Bundle – $175+ Value Unleash hours of colorful fun with this ultimate arts, crafts, and sensory play basket! Perfect for creative kids who love to draw, paint, squish, shape, and sparkle. Includes: 🖍️ Crayola Washable Markers (10 ct), Twistables (30 ct), and Crayons (48 ct) 🎨 Crayola Wixels, ColorWhirls, Pixar Coloring Book & Pokémon Sticker Activity Set 🖌️ Paint-by-number canvas 🖍️ Spider-Man Marker Set (12 ct) 🖌️ Crayola Glitter Sidewalk Chalk (24 ct) & classic sidewalk chalk (20 ct) 🍧 Play-Doh (12 cans) & modeling dough (4 cans) ✨ Elmer's Deluxe Clear Gue (48 oz), Fairy Dust Slime Kit & Squishies (2-pack Monsters) 📿 500-piece string jewelry kit 🎨 5,000 Clay Heishi Beads 👜 BOGO reusable green bag for easy storage Whether indoors or out, this basket is packed with imaginative play for every budding artist or slime lover!
Studio Fitness Basket – $60 Value item
Studio Fitness Basket – $60 Value item
Studio Fitness Basket – $60 Value item
Studio Fitness Basket – $60 Value
$25

auctionV2.input.startingBid

Studio Fitness Basket – $60 Value Level up your workouts with this energizing fitness bundle, perfect for the gym, the studio, or at-home sweat sessions. Whether you're a seasoned athlete or just starting out, this basket has the essentials to keep you moving and motivated. Includes: 🧘 Yoga mat 💧 64 oz water bottle + hydration enhancer 🏃 Jump ropes & grip strengthener 🍫 Protein bars & energy drink ⚽ Massage ball for post-workout recovery 👕 Nutrishop fitness shirt Your goals. Your grind. All the gear to go with it.
Cardio Fitness Basket - $65 item
Cardio Fitness Basket - $65 item
Cardio Fitness Basket - $65 item
Cardio Fitness Basket - $65
$30

auctionV2.input.startingBid

Cardio Fitness Basket - $65 - UFC Free Gym Trial and Water Bottle - jump ropes - weight lifting gloves - hip resistance bands - gym bag - heating pad
Stretch & Control Basket – $75 Value item
Stretch & Control Basket – $75 Value item
Stretch & Control Basket – $75 Value item
Stretch & Control Basket – $75 Value
$30

auctionV2.input.startingBid

Stretch & Control Basket – $75 Value Balance, strength, and endurance all in one! Whether you’re stretching it out, dialing in your core, or powering through your reps, this basket is your new workout sidekick. Includes: 🧘 Stretch mat & exercise ball 🏋️ Resistance bands & 3 styles of jump ropes 💧 Gatorade sports bottle & protein shaker ⚡ Energy drink & BCAA supplements for recovery 🎽 Nutrishop shirt, keychain & coupon 🎁 $20 Big 5 Gift Card From warm-up to wind-down, this set supports strength, stamina, and control.
SKIL 360° Self-Leveling Laser Level – $120 Value item
SKIL 360° Self-Leveling Laser Level – $120 Value
$50

auctionV2.input.startingBid

SKIL 360° Self-Leveling Laser Level – $120 Value Perfect for DIYers and pros alike, this SKIL self-leveling laser level makes your next home project a breeze. With 360-degree precision and a sturdy tripod, it’s ideal for hanging shelves, tiling, framing, or any job that demands straight lines and accuracy. 🔧 SKIL 360° Red Cross Line Laser Level 📐 Self-leveling with tripod included 💪 Great for indoor & outdoor projects 📦 Brand new, boxed & ready to go Measure twice, win once—this tool is built to impress.
Dremel Trio Tool Kit – $110 Value item
Dremel Trio Tool Kit – $110 Value
$40

auctionV2.input.startingBid

Dremel Trio Tool Kit – $110 Value Cut it. Sand it. Rout it. This all-in-one Dremel Trio tool is perfect for tackling home improvement projects with precision and ease. Whether you're crafting, remodeling, or building something brand new, this versatile tool has your back. 🔧 Dremel Trio 3-in-1 Tool – Cut, Sand & Rout 🧰 Includes attachments & accessories 💼 Comes in a sleek, portable carrying case 🏠 Great for wood, plastic, drywall & more The ultimate tool for makers, fixers, and DIY enthusiasts!
Canon EOS R6 Photography Bundle – $2,500+ Value item
Canon EOS R6 Photography Bundle – $2,500+ Value
$1,000

auctionV2.input.startingBid

Canon EOS R6 Photography Bundle – $2,500+ Value Unlock next-level photography and video with this professional-grade Canon EOS R6 bundle. Whether you're a seasoned shooter or ready to upgrade your gear, this setup delivers incredible speed, low-light performance, and stunning image quality. 📸 Canon EOS R6 Mirrorless Camera (Body) 🔄 Canon EF-EOS R Mount Adapter (use your favorite EF lenses!) 🎁 Packaged in a sleek basket, ready for your next creative adventure Perfect for weddings, portraits, travel, or content creation—this is the gear serious photographers dream of!
STEAM Starter Pack – $150+ Value item
STEAM Starter Pack – $150+ Value
$70

auctionV2.input.startingBid

STEAM Starter Pack – $150+ Value Inspire innovation and spark curiosity with this hands-on robotics and learning bundle! Perfect for future inventors, coders, and curious minds ready to explore STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Math) through play. 🤖 Ozobot Robot Kit – “Creating the Future” 📚 Educational activity books & challenge cards 🎟️ 80 Falcon SOAR Cards – Good toward rewards or classroom incentives 🎨 Engaging visuals and games included Whether in the classroom or at home, this basket blends fun and learning in one smart package.
Sunhaus White Bounce House – $695 Retail Value item
Sunhaus White Bounce House – $695 Retail Value
$150

auctionV2.input.startingBid

Sunhaus White Bounce House – $500+ Value Add a touch of modern magic to your next celebration with this beautiful white bounce house from Sunhaus! Perfect for birthdays, backyard parties, and stylish events, this aesthetically designed inflatable creates fun memories with major photo-worthy vibes. 🎈 Elegant all-white design 🎉 Perfect for kids' parties, weddings, & events Can be used dry or wet! 🏠 Consumer-owned (not for rental use) Donated by Sunhaus, where style meets play!
Backyard sports basket item
Backyard sports basket
$30

auctionV2.input.startingBid

Backyard Bash Basket – $100+ Value Keep the kids moving and the fun going with this action-packed outdoor activity bundle! Perfect for sunny days, playdates, and family fun, this basket has everything you need to get active and stay entertained. Includes: 🏀 Wilson NCAA Basketball 🏓 Hurley Pickleball Set 🌟 Hurley Glow Disc 🎯 Skip It & sidewalk chalk ⭕ 3 hula hoops 🥤 2 silicone 10oz cups – kid-friendly & durable Whether it’s a backyard bash or a neighborhood showdown, this set brings the energy!

common:zeffyTipDisclaimerTicketing