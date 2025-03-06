2025 Silent Auction

Sales closed

Red Rock Flight School item
Red Rock Flight School
$50

Starting bid

Red Rock Flight School basket. Includes water bottle, t-shirt, pen, bottle opener and sunset training flight for 2. Value $293.50
Autographed Football
$25

Starting bid

#45 Dennis Gardeck LB autographed football. Value $150
Relax and Unwind
$50

Starting bid

Relax and Unwind. Includes Unite Hair Products and Eye Mask from Haven with Heart Hair Salon. Candle Mint tea Foot Mask Cala facial brush 50 minute Aji Massage at Sheraton Wild Horse Pass Spa Facial from Livengood Health in Mesa Value $475
Staycation item
Staycation
$50

Starting bid

2 night stay in the Presidential Suite at the Doubletree by Hilton in Gilbert. Includes complimentary breakfast and dinner for 2. Also includes a $50 Wildflower Restaurant Gift Card and a $25 AMC theater card. Valid through Oct. 31, 2025. Total Value: $750.00
Burn Baby Burn
$25

Starting bid

One free month at Burn Boot Camp in Mesa or Gilbert Sports Shaker All in Motion Mini Backpack
Par for the course
$25

Starting bid

Par for the Course includes (2) Certificates for 2 players to enjoy 18 holes at Augusta Ranch in Mesa. Golf Cart included. Can be used separately or combined for 4 players. A Tee Above All Golf Tees by Flightpath Package of Golf Balls by Tour Max Value $300
Adult Summer Fun
$50

Starting bid

Adult Summer Fun includes Beachcomber Bay Heavy Duty Tote Pre Made Margarita Mix Large Bottle of Tequila 2 Frozen Mixers 2 large beach towels Arizona Lemonade and 2 Poolside Tumblers Wine Tasting Package from Rune Wines in Sonoita includes 3 bottles of wine 2 Train Tickets on Verde Canyon Railroad Valid 8/12 months Value $400
Rise and Shine
$25

Starting bid

Rise and Shine includes Gevalia Coffee Warmer Gevalia Waffle Maker 4 Gevalia Coffee Mugs Bag of Gevalia Coffee $15 Krispy Kreme Gift Card $30 Dutch Brothers Gift Card Value $135.00
Dinner and a Date
$25

Starting bid

Dinner and a Date includes $100 Gift Card to Joe's Farm Grill, Topo, Liberty Market, or Joe's Real BBQ 2 tickets to the show of your choice at Herberger Theater in Phoenix Value $240
Dive into Summer
$50

Starting bid

Floating Basketball Hoop Big Joe Floatie 2 pck Dive Toys Pool Noodles Sun Hats and Sunscreen Inflatable Cup Holder Someburros tumbler and $25 Gift Card 2 Odysea Aquarium Tickets 4 Child tickets to Wildlife World Zoo with Adult purchase. Total Value: $350.00
Virtual Wine Tasting item
Virtual Wine Tasting
$50

Starting bid

Virtual Wine Sampling experience with PRP Wine International. 90 minutes via ZOOM from the comfort of your home with personal consultant. Invite your friends and enjoy 6 bottles of unique wine. Wine Glasses Wine Vacuum and Stoppers Decorative Bottle Stopper Value$450
Family Fun Basket item
Family Fun Basket
$50

Starting bid

Family Fun Basket includes Coke, Popcorn and Candy $25 Venezia's Pizza Gift Card $25 Top Golf Card 4 Passes to Phoenix Zoo 4 VIP passes to Desert Botanical Gardens 6 Child passes to World Wildlife Zoo 4 Rumbi coupons Value $475
Treats Please item
Treats Please
$10

Starting bid

Pet Basket, includes $50 gift card to Pet Planet. Chuck it dog balls, pet toy and Dog bones and treats. Total Value: 80.00
Pickleball Posse item
Pickleball Posse
$50

Starting bid

Pickleball Posse includes $100 Gift Card to Electric Pickle Ttanmily Shoulder Strap Pickle ball bag Pickle Baller water bottle Navona 12 pk Pickle balls Nexus Max Premium Paddle by Selkirk Maximus Edge Tech paddle and case Value$350
Decadent Desserts item
Decadent Desserts
$25

Starting bid

Decadent Desserts includes Cookie sheet, loaf pan and cake pan Mini waffle maker $100 Piefection Gift Card Cupcake holders, dessert plates and napkins Ice cream scoop, Measuring cups, utensils Godiva Chocolates $25 See's Candy Gift Card $10 Crumbl Gift Card Value $285.00
Runway sign item
Runway sign
$25

Starting bid

Aviation items Runway sign, clock, and model plane
Uptown Jungle
$10

Starting bid

4 Free 90 minute passes to Uptown Jungle. Uptown Jungle Water Bottle, 4 pair of grip socks, Uptown Gym canvas bag and stickers. Total Value: 75.00
Night out at the Wigwam Resort
$50

Starting bid

Includes Overnight stay at historic Wigwam for two in garden rooms 2 mini bottles Prosecco 1 box Godiva Chocolates Total Value $450.00
PJ2
$25

Starting bid

PJ2+ com radio donated by Sporty's Pilot Shop Model plane Value $449
Garage Storage
$50

Starting bid

Overhead garage storage HyLoft ceiling rack 32 sq ft, adjustable height 24-40 inches 600 lb capacity Installed value $600
Artistic Play
$25

Starting bid

Artistic play includes art center, Bluey play tent,4 children's passes to World Wildlife Zoo (with adult pass purchase) 4 passes to elevate trampoline park Value $480
Gulf Stream G650ER
$25

Starting bid

Gulfstream Model from PacMin 2 of 2 Value $250
Bougie Booze Basket
$25

Starting bid

Sparkling Wine from Australia, Joel Gott Cabernet, Angeline Chardonnay, Glenelly Estate Red Reserve from Argentina, Toasted Head Chardonnay, Tito’s Vodka, Woodford Reserve Bourbon Whiskey, cocktail napkins and shaker, margarita mix and salt, $30 OSHO Brewery Gift Card and Lemon Raspberry Mixer. Total Value: $250.00
Desert wings flight
$25

Starting bid

1 hour explorers flight. Desert wings flight school Value $295
Dinner and a Show
$25

Starting bid

2 Tickets to the Arizona Theater Company in Tempe. $100 Visa Gift Card. Dine at your choice of restaurant before the show! Total Value: $200.00
It’s a Party!
$25

Starting bid

Party at Main Event in Tempe for 10 people. Includes 10 games of bowling plus shoes, 10 games of Laser Tag and 10 gift cards with $10 each on them for your guests to play the Arcades. Total Value: $365.00
Dbacks
$50

Starting bid

Dbacks includes 4 Baseline reserve tickets ketel Marte Bobblehead dbacks helmet bowl Tshirt Baseball Cap Bucket hat Clear tote Serpietes Hat and Jersey Value $400
Relaxation Ritual
$50

Starting bid

Laser Genesis Facial by Livengood Health. Philips Sonicare Electric Toothbrush 9400 Pro. One bottle of Gruner Veltliner Sparkling Wine from Argentina. Total Value: $520.00
Tempe Treasures
$25

Starting bid

Tempe Canvas Tote and Notebook. Stainless Steel Tumbler and 2 coasters. $60 gift card to the Plant Mill. $50 gift card to Cafe Boa. Total Value: $150.00
Family Fun Bucket
$50

Starting bid

Popcorn and Candy, $100 gift card to Top Golf. Fat Cats Family Fun Pack for four. 2 tickets to the Heard Museum. 6 free children’s tickets to the Wildlife World Zoo (with adult purchase) 6 Free Individual Mod Pizzas or Salads. $20 gift Card to Abuelos Mexican restaurant. 2 tickets to the Crayola Experience in Chandler. Total Value: $450.00
Wine and Dine
$50

Starting bid

Bergoff Ron 4 Piece Knife Set. Platters and Boards Cookbook. $25 gift card to Gourmet Gift Baskets, $20 gift card to Benihana. Don Ernesto Extra Virgin Cold Pressed Olive Oil. Olive wood Spoon and salt and pepper set. Virtual Wine Sampling experience from PRP Wine International. 90 minute experience via Zoom or Face time. Invite friends and enjoy 6 bottles of wine including 2 premier selections. Total Value: $650.00
Spa Day Essentials
$50

Starting bid

Kenra Spa Day Backpack with Kenra products including: perfect medium spray, styling gel, volume spray, light hold styling cream, dry texture spray, clarify shampoo, matte texture putty. Kerasilk texturizing cream, Deva Curl Bond Repair, and ultra defining gel packets. 100 ml bottle of Chance by Chanel Perfume. 90 minute massage by Healing Hands Massage in Mesa. Total Value: $550.00
Let’s go Golfing!
$50

Starting bid

Foursome of Golf at Dobson Ranch in Mesa. Package of Above All Golf Tees by Flightpath. Package of Golf Balls by Tour Max. Total Value: 400.00
Melaleuca Magic
$10

Starting bid

Sunshades Mineral Plus Sunscreen 30 SPF, Sunshades Sport Sunscreen 50 SPF, Sunshades After sun hydrogel E. Renew intensive skin therapy travel size, natural insect repellent and sprayer. Total Value: $75.00
Flying High
$25

Starting bid

Garmin INReach mini donated by Rick Bosshardt and Sun Country Cubs Model Plane Value$650
Whiskey Tour
$10

Starting bid

Whiskey DelBac private tour and tasting for 4 DelBac Whiskey Value $200
Kendra Scott
$25

Starting bid

Beautiful Kendra Scott necklace Value $100
Baseball Time!
$25

Starting bid

4 baseline reserve tickets to a Diamondbacks baseball game. Gear up at Scheels with a $50 gift card! Total Value: $330.00
Gone Golfing
$25

Starting bid

Golf for 2 at Eagle Mountain Golf Course in Fountain Hills, Valid May 19-September 10, 2025. Two golf passes to Popstroke in Scottsdale. Calloway Golf Tees. Total Value:$220.00
Legends of St. Louis
$25

Starting bid

Spirit of St. Louis Commemorative Collector Metal Model Aircraft (Bob Fisher collection) plus autographed copy of “Life Lessons from 7 miles High” by Captain Jeff Senour (Southwest Airlines, 30 years) Total Value:$75.00
Jewelry
$10

Starting bid

Gorjana gift card $150 Value $150
Glider Ride
$25

Starting bid

Glider ride in a Grob 103A sailplane piloted by Captain Brian Izard Model plane Douglas A-26 Invader Value$ 600
Private wine class at Total Wines
$50

Starting bid

Total Wines Private Class Choose from their popular themes including Vive La France or Wine tour of Italy Good for 20 people at San Tan Total Wines Value $600
Fun, Games and Food
$25

Starting bid

2 free races plus licenses at K1 Speed. $25 movie gift card. Dinner and beverages for 2 at the Black Bear Diner, $15 gift card to Whataburger, $15 gift card to Dunkin Donuts. Misc games and Metal airplane. Total Value:$225
Gulfstream G650ER model
$25

Starting bid

Gulfstream model from PacMin 1 of 2 Value $250
Warbird Print
$25

Starting bid

Warbird plane print by Scott Germain (images of light and lift) Total Value: $150.00

