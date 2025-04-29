Fall 2025 Class Registration

Hosted by
About this event
This is a K-12th group class taking place in the Multipurpose Room. There are no other K-12th classes offered during the 9am hour. Families are encouraged to participate in this class together.
Children 0-2
Children 0-2
Children 0-2
Children 0-2
Children 0-2
Child must be age 3 by September 1st 2025
Child must be age 3 by September 1st 2025
Child must be age 3 by September 1st 2025
Child must be age 3 by September 1st 2025
Child must be age 3 by September 1st 2025
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 5 by September 1st, 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 5 by September 1st, 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 5 by September 1st, 2025 (unless permitted by Directors)
Child must be 5 by September 1st, 2025 (unless permitted by Directors)
**All ages welcome to register. Age appropriate activities/prompts will be given to the individual students
**All ages welcome to register. Age appropriate activities/prompts will be given to the individual students
*Same class as is taught in a group setting at 9am
*Same class as is taught in a group setting at 9am
*Organic items used
*Organic items used
*Same class as is taught in group setting at 9am
*Same class as is taught in group setting at 9am
**Age appropriate supplies will be given to each individual
**Age appropriate supplies will be given to each individual
**Offered to 4th-12th graders
**Offered to 4th-12th graders
Must be 7 by September 1st, 2025
Must be 7 by September 1st, 2025
Must be 7 by September 1st, 2025
Must be 7 by September 1st, 2025
Must be 7 by September 1st, 2025
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!