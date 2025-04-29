North Canton Homeschool Cooperative

Fall 2025 Class Registration

9AM GROUP AFRICA CLASS
$4

This is a K-12th group class taking place in the Multipurpose Room. There are no other K-12th classes offered during the 9am hour. Families are encouraged to participate in this class together.

Nursery (9am)
Free

Children 0-2

Nursery (10am)
Free

Children 0-2

Nursery (11am)
Free

Children 0-2

Nursery (1pm)
Free

Children 0-2

Nursery (2pm)
Free

Children 0-2

Preschool (9am)
$1

Child must be age 3 by September 1st 2025

Preschool (10am)
$1

Child must be age 3 by September 1st 2025

Preschool (11am)
$1

Child must be age 3 by September 1st 2025

Preschool (1pm)
$1

Child must be age 3 by September 1st 2025

Preschool (2pm)
$1

Child must be age 3 by September 1st 2025

PreK 9am | Free Play
$1

Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)

PreK 10am | Circle Time
$5

Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)

PreK 11am | Story+PE
$1

Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)

PreK/Kinder 1pm | Creative Builds
$6

Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)

PreK/Kinder 2pm | Circle Time
$5

Child must be 4 by September 1st 2025 (unless permitted by Directors)

Kindergarten 10am | LA
$5

Child must be 5 by September 1st, 2025 (unless permitted by Directors)

Kindergarten 11am | Life Lessons + PE
$3

Child must be 5 by September 1st, 2025 (unless permitted by Directors)

10am | 1st-5th | Japanese Culture+Cooking
$25
10am | K-6th | PE
$1
11am | 1st-5th | Japanese Culture+Cooking
$25
11am | K-6th | Creative Builds
$6
1pm | K-6th | Mystery Science
$17
1pm | K-6th | Lit and Legos
$2
2pm | K-6th | Creative Arts+Crafts
$10
2pm | K-6th | Christmas Around the World
$17
**2pm | K-12th | Affirmations
$5

**All ages welcome to register. Age appropriate activities/prompts will be given to the individual students

10am | K-2nd | Bones+Stones
$7
10am | K-2nd | Reptiles
$3
10am | K-2nd | Zoology
$10
11am | K-2nd | Mixed Media Arts
$20
11am | K-2nd | Friendly Bugs
$10
11am | K-2nd | Pets
$7
*1pm | K-2nd | Africa
$4

*Same class as is taught in a group setting at 9am

1pm | K-2nd | Veterinarian
$10
2pm | K-2nd | Field and Flowers
$7
10am | 3rd-6th | Healthy Snacks
$30

*Organic items used

10am | 3rd-6th | Volcanology
$11
10am | 3rd-6th | Marine Biology
$8
10am | 3rd-6th | Drawing
$10
*11am | 3rd-6th | Africa
$4

*Same class as is taught in group setting at 9am

11am | 3rd-6th | Learn the Recorder
Free
11am | 3rd-6th | Passport to Adventure
$15
11am | 3rd-6th | Zoology
$10
**1pm | 3rd-12th | Mixed Media Arts
$25

**Age appropriate supplies will be given to each individual

1pm | 3rd-6th | Cursive
$8
1pm | 3rd-6th | Mammals
$13
**2pm | 4th-12th | Knitting+Crocheting
$8

**Offered to 4th-12th graders

2pm | 3rd-6th | Mammals
$13
10am | 7th-12th | Creative Builds for TEENS
$12
10am | 7th-12th | Veterinarian
$10
11am | 7th-12th | MacGuyver 101
$10
11am | 7th-12th | Creative Writing
$5
11am | 7th-12th | Joy of Games
Free
1pm | 7th-12th | Intro to Baking
$20
1pm | 7th-12th | Car Maintenance
$10
2pm | 7th-12th | Passport to Adulthood
$10
9am Student Helper
Free

Must be 7 by September 1st, 2025

10am Student Helper
Free

Must be 7 by September 1st, 2025

11am Student Helper
Free

Must be 7 by September 1st, 2025

1pm Student Helper
Free

Must be 7 by September 1st, 2025

2pm Student Helper
Free

Must be 7 by September 1st, 2025

