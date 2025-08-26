Italian Cultural Society

Hosted by

Italian Cultural Society

About this raffle

FALL 2025 Italian Language Classes

ITALIANO 1 WITH LORELLA (TUES@630PM)
$265

TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 1 WITH GRAZIA (THURS@400PM)
$265

THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 400PM - 600PM - IN PERSON

ITALIANO 2 WITH LORELLA (WED@630PM)
$265

WEDNESDAY FROM OCTOBER 8 - DECEMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE


ITALIANO 3 WITH LORELLA (MON@630PM)
$265

MONDAY FROM OCTOBER 6 - DECEMBER 8 @ 630PM - 830PM (IN PERSON)

ITALIANO 4 WITH GRAZIA (MON@630)
$265

MONDAY FROM OCTOBER 6 - DECEMBER 8 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 5 WITH NANCY (WED@630PM)
$265

WEDNESDAY FROM OCTOBER 8 - DECEMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 6 WITH GRAZIA (THURS@1000AM)
$265

THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 1000AM - 1200PM - IN PERSON

ITALIANO 7 WITH GRAZIA (TUES@1000AM)
$265

TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 1000AM - 1200PM - REMOTE

ITALIANO 8 WITH GRAZIA (TUES@630PM)
$265

TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 10 WITH LORELLA (THURS@630PM)
$265

THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 15 WITH NANCY (MON@630PM)
$265

MONDAY FROM OCTOBER 6 - DECEMBER 8 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CORSO AVANZATO WITH LORELLA (TUES@1130AM)
$265

TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 1130AM- 130PM - REMOTE

CORSO AVANZATO 1 WITH GRAZIA (WED@1000AM)
$265

WEDNESDAY OCTOBER 8 - DECEMBER 10 @ 1000AM - 1200PM - REMOTE

CORSO AVANZATO 3 WITH GRAZIA (WED@630PM)
$265

WEDNESDAY FROM OCTOBER 8 - DECEMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CORSO AVANZATO 3 WITH NANCY (THURS@630PM)
$265

THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CORSO SUPERIORE WITH NANCY (TUES@630PM)
$265

TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CORSO SUPERIORE WITH GRAZIA (THURS@1230PM)
$265

THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 1230PM - 230PM - IN PERSON

CLASS GIFT CERTIFICATE
$265

PURCHASE THE GIFT OF LANGUAGE!
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

Pay By Check At Your First Class
Free

If you would like to attend one of the above courses, please enter your selection in the comment section, and plan to pay by check at your first class. This option is only available for in person classes. If you wish to pay by check for a remote class please send you check PRIOR TO CLASS START DATE made payable to the ITALIAN CULTURAL SOCIETY to P.O. BOX 947 CARMICHAEL, CA 95609.

Add a donation for Italian Cultural Society

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!