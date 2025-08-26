FALL 2025 Italian Language Classes

Hosted by
About this raffle
TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE
THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 400PM - 600PM - IN PERSON
WEDNESDAY FROM OCTOBER 8 - DECEMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE
MONDAY FROM OCTOBER 6 - DECEMBER 8 @ 630PM - 830PM (IN PERSON)
MONDAY FROM OCTOBER 6 - DECEMBER 8 @ 630PM - 830PM - REMOTE
WEDNESDAY FROM OCTOBER 8 - DECEMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE
THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 1000AM - 1200PM - IN PERSON
TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 1000AM - 1200PM - REMOTE
TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE
THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 630PM - 830PM - REMOTE
MONDAY FROM OCTOBER 6 - DECEMBER 8 @ 630PM - 830PM - REMOTE
TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 1130AM- 130PM - REMOTE
WEDNESDAY OCTOBER 8 - DECEMBER 10 @ 1000AM - 1200PM - REMOTE
WEDNESDAY FROM OCTOBER 8 - DECEMBER 10 @ 630PM - 830PM - REMOTE
THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 630PM - 830PM - REMOTE
TUESDAY FROM OCTOBER 7 - DECEMBER 9 @ 630PM - 830PM - REMOTE
THURSDAY FROM OCTOBER 9 - DECEMBER 11 @ 1230PM - 230PM - IN PERSON
PURCHASE THE GIFT OF LANGUAGE!
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!
If you would like to attend one of the above courses, please enter your selection in the comment section, and plan to pay by check at your first class. This option is only available for in person classes. If you wish to pay by check for a remote class please send you check PRIOR TO CLASS START DATE made payable to the ITALIAN CULTURAL SOCIETY to P.O. BOX 947 CARMICHAEL, CA 95609.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!