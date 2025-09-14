HESC

Hosted by

HESC

About this event

Craft Fair 2025

335 Kuntz Ave

Joint Base Pearl Harbor Hickam, HI 96853, USA

Card w/ Envelope
$3

Single folded card with envelope, handmade by members Sarah and Eva

5 Cards w/envelope
$12

Single folded card with envelope, handmade by members Sarah and Eva

Postcard
$2

Single Printed Postcard, handmade by member, Eva

SOLD OUT! Quilted Bow
$35

Handmade by member, Eva. Each bow takes between 5-10 hours to piece and quilt!

Oyster Ornaments
$8

Handmade by member, Becca

Scrunchies
$5

Handmade by member, Eva

Set of 3 Scrunchies
$10

Any three scrunchies, handmade by member, Eva

Set of 3 Postcards
$5

Handmade by member, Eva

Set of 5 Folded Cards
$12

Handmade by members Sarah and Eva

Wine Bottle Labels
$3

Hanging labels to use as gift tags on all kinds of bottles!

Tote Bags
$15

Hand painted tote bag, made by club advisor, Jocelyn

Add a donation for HESC

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!