Fall Enrollment

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If you have 1-2 children your semester cost is $400 for our fall semester (August 2026-December 2026)
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If you have 3-4 children your semester cost is $425 for our fall semester (August 2026-December 2026)
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If you have 5+ children your semester cost is $450 for our fall semester (August 2026-December 2026)
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