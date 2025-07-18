LEAP INC
Fall Family Photo Fundraiser
1025 W River Rd
Maumee, OH 43537, USA
September 7th - 1pm
$150
add
September 7th - 1:30pm
$150
add
September 7th - 2pm
$150
add
September 7th - 2:30pm
$150
add
September 7th - 3pm
$150
add
September 7th - 3:30pm
$150
add
September 14th - 1pm
$150
add
September 14th - 1:30pm
$150
add
September 14th - 2pm
$150
add
September 14th - 2:30pm
$150
add
September 14th - 3pm
$150
add
September 14th - 3:30pm
$150
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout