Fall Fundraiser for Erie Shores Early Childhood PTA - Kalahari!

Offered by
About this shop
Passes are valid to be redeemed
MONDAY - THURSDAY
WATERPARK PASSES ARE VALID FOR 1-ALL DAY ADMISSION TO THE INDOOR & OUTDOOR WATERPARK (OUTDOOR WATERPARK OPEN MEMORIAL DAY -LABOR DAY, WEATHER PERMITTING). WATERPARK PASSES ARE REQUIRED FOR ALL GUESTS AGE 3 AND OLDER. WATERPARK PASSES CAN BE REDEEMED UNTIL NOVEMBER 20, 2026.
WATERPARK PASSES ARE NOT VALID FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY, HOLIDAYS, OR THESE ADDITIONAL BLACKOUT DATES:
Nov. 11; 27-29, 2025
Dec. 23-31, 2025
Jan.1-4; 16-19, 2026
Feb.13-16, 2026
Mar. 30-31, 2026
April 1-12, 2026
May 23-25, 2026
Nov. 11, 2026
Passes are valid to be redeemed SUNDAY – FRIDAY
WATERPARK PASSES ARE VALID FOR 1-ALL DAY ADMISSION TO THE INDOOR & OUTDOOR WATERPARK (OUTDOOR WATERPARK OPEN MEMORIAL DAY -LABOR DAY, WEATHER PERMITTING). WATERPARK PASSES ARE REQUIRED FOR ALL GUESTS AGE 3 AND OLDER.
WATERPARK PASSES CAN BE REDEEMED UNTIL NOVEMBER 20, 2026. WATERPARK PASSES ARE NOT VALID SATURDAY, HOLIDAYS, OR THESE ADDITIONAL BLACKOUT DATES:
Nov. 11; 27-29, 2025
Dec. 23-31, 2025
Jan.1-4; 16-19, 2026
Feb.13-16, 2026
Mar. 30-31, 2026
April 1-12, 2026
May 23-25, 2026
Nov. 11, 2026
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!