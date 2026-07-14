Fall Kids Club: Ages 10-12 | Club infantil de otoño: de 10 a 12 años

About this event
This is for kids who plan to attend live
Esto es para los niños que planean asistir al evento en vivo
This is for kids who just want the recording. We will send out recordings about a week after the class. You will also get reminders for the live classes.
Esto es para los niños que solo quieren la grabación. Enviaremos las grabaciones aproximadamente una semana después de la clase. También recibirán recordatorios para las clases en vivo.
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