Three smiling children, two girls and a boy, are shown in the foreground signing "ASL" with American Sign Language, while the background displays the text "ASL KIDS CLUB" and event details.
American Society For Deaf Children Inc

Hosted by

American Society For Deaf Children Inc

About this event

Fall Kids Club: Ages 10-12 | Club infantil de otoño: de 10 a 12 años

Ages 10-12 (live) De 10 a 12 años (en vivo)
Free

This is for kids who plan to attend live

Esto es para los niños que planean asistir al evento en vivo

Ages 10-12 (recording) De 10 a 12 años (grabación)
Free

This is for kids who just want the recording. We will send out recordings about a week after the class. You will also get reminders for the live classes.

Esto es para los niños que solo quieren la grabación. Enviaremos las grabaciones aproximadamente una semana después de la clase. También recibirán recordatorios para las clases en vivo.

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