Fall Kids Club: Ages 13+ | Club infantil de otoño: a partir de 13 años

About this event
This is for those who plan to attend live. Esto va dirigido a quienes tengan pensado asistir en persona.
This is for those who just want the recording. The recording will be sent out about 1 week after the recording. You will still receive reminders for the live classes.
Esto es para quienes solo quieren la grabación. La grabación se enviará aproximadamente una semana después de la transmisión. Seguirás recibiendo recordatorios de las clases en vivo.
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