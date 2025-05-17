Family Camp

19080 16th St NE

New London, MN 56273, USA

Monday
$5

Supper and snacks for Monday, August 11. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Tuesday All Day
$10

All meals for Tuesday, August 12. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Tuesday Supper
$4

Supper only for Tuesday, August 12. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Wednesday All Day
$10

Meals for Wednesday, August 13. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Wednesday Supper
$4

Supper only for Wednesday, August 13. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Thursday All Day
$10

Meals for Thursday, August 14. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Thursday Supper
$4

Supper only for Thursday, August 14. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Friday All Day
$10

Meals for Friday, August 15. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Friday Supper
$4

Supper only for Friday, August 15. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Saturday All Day
$10

Meals for Saturday, August 16. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Saturday Supper
$4

Supper only for Saturday, August 16. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

Sunday
$5

Brunch for Sunday August 17. Purchase 1 ticket per person attending Family Camp (e.g. for 3 family members purchase 3 tickets).

common:zeffyTipDisclaimerTicketing