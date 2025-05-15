Hosted by

Family Service Association Of Lubbock Texas

Family Counseling Services Silent Art Auction

Orange Dahlias item
Orange Dahlias
$60

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Framed pastel painting, under glass. Dimensions: 19.5"w X 23.5"h. Ready to hang!

Paris Night Cafe item
Paris Night Cafe
$45

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Framed acrylic painting. Dimensions: 12"w X 9"h. Ready to hang!

Into the Meadow item
Into the Meadow
$45

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Framed acrylic painting. Ready to hang! Dimensions: 15"w X 12"h

Apples item
Apples
$30

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Unframed acrylic painting on board. Dimensions: 12"w X 9"h. Does not have hanging hardware.

Hawaiian Palm Tree Study item
Hawaiian Palm Tree Study
$20

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Unframed acrylic painting on paper. Dimensions: 7"w X 10"h. In plastic sleeve for protection. Should be framed for display purposes.

Beachfront item
Beachfront
$25

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Unframed pastel painting on paper. Dimensions: 10"w X 8"h. In plastic sleeve for protection. Should be framed for display purposes.

The Painted Desert item
The Painted Desert
$50

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Unframed oil stick painting on paper. Dimensions: 16"w X 15"h. In plastic sleeve for protection. Should be framed under glass for permanent display.

Sunset on the lake item
Sunset on the lake
$25

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Unframed pastel on paper. Dimensions: 10"w X 8"h. In plastic sleeve for protection. Should be framed under glass for permanent display.

San Francisco item
San Francisco
$45

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Unframed acrylic painting on canvas. Can be hung as-is, or framed if desired. Dimensions: 11"w X 14"h.

Kitchen Colors item
Kitchen Colors
$40

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Unframed, acrylic on board. Should be framed for permanent display. Dimensions: 12"w X 12"h.

Peonies item
Peonies
$45

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Framed acrylic painting on board. Ready to hang! Dimensions: 13"w X 13"h.

Sunflowers and Bachelor Buttons item
Sunflowers and Bachelor Buttons
$45

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Framed pastel painting. Ready to hang! Dimensions: 10"w X 13"h.

Poppies & Bachelor Buttons item
Poppies & Bachelor Buttons
$50

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Framed acrylic painting on board. Ready to hang! Dimensions: 13"w X 13"h.

Move 'em In item
Move 'em In
$65

Starting bid

Original artwork by Jill M. Starkey. Framed pastel painting, under glass. Dimensions: 23.5"w X 19.5"h. Ready to hang!

