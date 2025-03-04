Hosted by

Waxahachie Preparatory Academy
Family DATE Night - Silent Auction

1- Butterscotch Leather Handbag 2 piece set item
1- Butterscotch Leather Handbag 2 piece set
$20

Starting bid

Beautiful Butterscotch Bag set made of genuine leather and suede.
2 - Game Night Basket item
2 - Game Night Basket
$40

Starting bid

Basket includes 6 one hour game cards at EVO, 2 one hour Bowling at Hilltop Lanes, $25 Urban Air Gift Card, Pickleball Tetherball Game, Battleship, Dominoes, Play Nine, Rapid Rumble, Mancala
3 - Tim Tebow Autographed items item
3 - Tim Tebow Autographed items
$10

Starting bid

Tim Tebow Autographed baseball and ball cap
4 - 2 BB Guns item
4 - 2 BB Guns
$10

Starting bid

2 BB Guns, 24 count CO2, 3000 steel BB's
5 - Halle Joy Jewelry Assortment - Hearts (4 pieces) item
5 - Halle Joy Jewelry Assortment - Hearts (4 pieces)
$10

Starting bid

6 - Lego Basket item
6 - Lego Basket
$40

Starting bid

11 Lego Sets, package of Lego people and Lego bin
7 - Multi-fuel Pizza Oven item
7 - Multi-fuel Pizza Oven
$20

Starting bid

Multi-fuel pizza oven and pizza cutters
8 - Halle Joy Jewelry Assortment - Black Heart Set item
8 - Halle Joy Jewelry Assortment - Black Heart Set
$10

Starting bid

9 - Stingray Leather Handbag Set - (3 piece) item
9 - Stingray Leather Handbag Set - (3 piece)
$40

Starting bid

Genuine Stingray Black and Gray 3 piece Set
10 - Camping & S'mores Basket item
10 - Camping & S'mores Basket
$40

Starting bid

Solo fire pit and smores' ingredients
11 - BBQ/Spices Grilling Basket item
11 - BBQ/Spices Grilling Basket
$30

Starting bid

Galvanized basket, $100 HEB gift card, 4 pack Meat Church seasoning, concave meat cutting and serving board, foil grilling pan, OXO grilling tools (basting brush, grilling turner and tongs, grill brush, metal skewers and corn holder set, silicone grilling tool rest), Texas lighter, grilling microfiber towel, meat thermometer, truffle salt, jalapeño bacon jam, Texas whiskey glaze and themed napkins
12 - Halle Joy Jewelry Assortment - Cross set (3 piece) item
12 - Halle Joy Jewelry Assortment - Cross set (3 piece)
$10

Starting bid

13 - Make Life Easy Basket item
13 - Make Life Easy Basket
$30

Starting bid

Car Wash Gift Cards, Robotic vacuum, Battery jump starter, Insulated cooler on wheels
14 - B&B Theatres Package
$20

Starting bid

2 $50 Gift cards, 4 Premium movie tickets, 1 Large popcorn
15 - Pokemon Basket
$30

Starting bid

Pokémon card booster packs various sets donated by Zen Chameleon Cards.
16 - Autographed Mini Cowboys helmet (Trevon Diggs)
$10

Starting bid

17 - Coffee Lover's Basket item
17 - Coffee Lover's Basket
$40

Starting bid

Nespresso Coffee Machine (2) coffee pod sleeves $25 Fresh Coffee gift card $25 Bloom & Pour gift card Mug set (4ct) Travel Mug Milk Frother Coffee scented candle Coffee flavored candy
18 - Outdoor Games Galore Basket item
18 - Outdoor Games Galore Basket
$30

Starting bid

Kan Jam Original Disc Toss Game Illuminate LED Version. Go Sports Slammo Pro Game Set. VUFOXT Pickleball Paddle Set (two paddles, two balls, and a carry case). Triumph Sports 4 Square Volleyball/Badminton Combo Set. Dallas Cowboys Flimzee Bean-Bag Flying Disc. Giant Yard Pong.
19 - Easter Basket
$20

Starting bid

He is Risen wood sign, Easter egg towel, 3 ceramic bunnies, cute basket, Easter candy, 5 gift cards (Target, CFA and Amazon- 115 total$)
20 - Autographed Cowboys framed photo - Jason Witten
$10

Starting bid

21 - Gift Card "Tree"
$40

Starting bid

Gift cards: Whataburger $15 Academy $25 Firehouse Subs $15 Chick fil a $10 Jordan E’s popcorn $20 Farm Luck Soda fountain $10 Copper Rose boutique $20 The Blume boutique $20 Nothing Bundt cakes $15 Crumbl $10 Fresh $10 7 Brew $10 Bloom and Pour $10 Cinemark $25 Cheescake Factory $25 DoorDash $25 Texas Roadhouse $25
22 - Halle Joy Jewelry Assortment - Heart color (4 piece)
$10

Starting bid

23 - Ultimate Sports Collection item
23 - Ultimate Sports Collection
$40

Starting bid

This Wagon full of collectibles celebrates sports players from the past and present! Autographed BRETT HULL Dallas Stars jersey donated by Wirth Collecting; SHOHEI OHTANI Funko Pop; One Dozen various small packs of soccer, baseball and football trading cards, 4 large packs of football, baseball, and basketball trading cards; Michael Jordan Funko Pop, 8 set NBA Teenymates, 3 piece surprise football Teenymates; signed Larry Johnson card, signed Josh Lowe card, NBA Squeezy Mate; MICAH PARSONS figurine; Trading cards of COREY SEAGER, CAITLIN CLARK, and LIONEL MESSI; 2025 Year in Sports Book; NFL Collectible Sport Stamps; NHL Sticker Collection Book; Hockey Figurines of WAYNE GRETZKY, BRETT HULL, MIKE MODANO, ED BELFOUR; and MORE!
24 - Pickleball Basket
$40

Starting bid

4 pickleball paddles, pickleballs, ball holder, yeti rambler water bottle, snacks, sun screen, towels, chicken n pickle gc, 3 t-shirts
25 - Mad Dash Mixes and Roundtop Decor Basket
$10

Starting bid

26 - Melissa and Doug Rainbow Surprise Cake
$10

Starting bid

27 - Leather Hand Bag Set - Black (2 piece)
$40

Starting bid

28 - Tea with Dolly
$10

Starting bid

Dolly tray, butterfly canister, butterfly creamer, butterfly block, cork trivet, mug, decorative wood garland and assorted teas. Donated by Charles & Ann Taylor
29 - Custom Cheesecake
$10

Starting bid

30 - Halle Joy Jewelry Assortment - Black Flowers (4 piece)
$10

Starting bid

31 - Pizza Night Basket
$40

Starting bid

Pizza Griddle, Pampered Chef Large Pizza Stone, Pampered Chef Personal Pizza Stone, Pampered Chef Wooden Pizza Peel, Pampered Chef Pizza Cutter, Pampered Chef Pizza Crust Mix, Pampered Chef Pizza Seasoning and a jar of marinara sauce
32 - Makita Sander
$5

Starting bid

33 - Cross Body bag item
33 - Cross Body bag
$10

Starting bid

34 - Halcyon Village Gift Basket item
34 - Halcyon Village Gift Basket
$10

Starting bid

An assortment of health products and a $100 Gift card to Halecyon Village
35 - Elementary Car line VIP Express Pass
$10

Starting bid

Valid for the entire 2025-2026 School year - express pass to pick up elementary children. One year of not waiting in car line!!!
36 - Secondary Car line VIP Express Pass
$10

Starting bid

Valid for the entire 2025-2026 School year - express pass to pick up secondary children. One year of not waiting in car line!!!
37 - Stihl Weed Eater/Edger item
37 - Stihl Weed Eater/Edger
$20

Starting bid

38 - Crafts Cart item
38 - Crafts Cart
$40

Starting bid

Cricut machine and starter pack, 3 drawing lessons and supplies, 3 crochet lessons and supplies, watercolor supplies, miscellaneous craft items

