Life Skills & Emotional Learning

Grade 1 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Emotional Expression - My Feelings

Never Give Up

Etiquette

Happiness - The Happy Froggie

Anger, an emotion

Emotion - Fear

Grade 2 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Sharing - Party in the Jungle

Jealousy

Safe Touch Unsafe Touch

Anger Control Techniques

Sadness - Lily and The Little Bird

Dealing with No

Grade 3 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Empathy

Stubbornness

Dealing with Fear

Gadget Addiction

Appreciating Differences

Cyber Safety


Grade 4 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Shame

Adolescent Anger

Screen Addiction

Procrastination

Emotion - Jealousy

Sadness

Grade 5 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Crisis Management

Celebrating Uniqueness

Identity Crisis

Managing Adolescent Anger

Choosing Friends Wisely

Focus

Grade 6 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Decision Making

Positive Attitude

Managing Adolescent Anger

Stubbornness - Fixed or Flexible

Cyber Bullying

Gaming Addiction

Grade 7 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Inferiority complex

Identity Crisis - A tree of individuality

Anger / Anxiety - Emotional Firestorms

Jealousy - Sadness

Peer Influence

Concentration

Grade 8 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Relationship Management

Adolescence and its Challenges

Anger - Frustration

Procrastination vs. Laziness

Handling Criticism

Detox Gaming Addiction

Grade 9 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Anger Anxiety - The Anguishers

Peer Pressure

Self Esteem

Dealing with No- Accepting & Negotiating

FOMO

Addiction - Smartphones and Social Media

Grade 10 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Anger & Humiliation

Envy

Emotional Triggers: Procrastination & Its Types

Detox: Smartphones & Social Media Addiction

Crisis Management: Internal & External Crisis

Redefining Goals

Grade 11 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Dealing with Anger & Procrastination

Handling Criticism & Critique

Overcoming FOMO

Relationship Management: Building Bridges

Overcoming Fear-Driven Procrastination

Identity Crisis- Personal Identity

Grade 12 Course Bundle
$5

Life Skills & Emotions Include:

Accountability

Dealing with Procrastination

Stress management

Growth Mindset

Bullying

Redefining Goals

