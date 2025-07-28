Life Skills & Emotional Learning

Life Skills & Emotions Include:
Emotional Expression - My Feelings
Never Give Up
Etiquette
Happiness - The Happy Froggie
Anger, an emotion
Emotion - Fear
Sharing - Party in the Jungle
Jealousy
Safe Touch Unsafe Touch
Anger Control Techniques
Sadness - Lily and The Little Bird
Dealing with No
Empathy
Stubbornness
Dealing with Fear
Gadget Addiction
Appreciating Differences
Cyber Safety
Shame
Adolescent Anger
Screen Addiction
Procrastination
Emotion - Jealousy
Sadness
Crisis Management
Celebrating Uniqueness
Identity Crisis
Managing Adolescent Anger
Choosing Friends Wisely
Focus
Decision Making
Positive Attitude
Managing Adolescent Anger
Stubbornness - Fixed or Flexible
Cyber Bullying
Gaming Addiction
Inferiority complex
Identity Crisis - A tree of individuality
Anger / Anxiety - Emotional Firestorms
Jealousy - Sadness
Peer Influence
Concentration
Relationship Management
Adolescence and its Challenges
Anger - Frustration
Procrastination vs. Laziness
Handling Criticism
Detox Gaming Addiction
Anger Anxiety - The Anguishers
Peer Pressure
Self Esteem
Dealing with No- Accepting & Negotiating
FOMO
Addiction - Smartphones and Social Media
Anger & Humiliation
Envy
Emotional Triggers: Procrastination & Its Types
Detox: Smartphones & Social Media Addiction
Crisis Management: Internal & External Crisis
Redefining Goals
Dealing with Anger & Procrastination
Handling Criticism & Critique
Overcoming FOMO
Relationship Management: Building Bridges
Overcoming Fear-Driven Procrastination
Identity Crisis- Personal Identity
Accountability
Dealing with Procrastination
Stress management
Growth Mindset
Bullying
Redefining Goals
