Horses 4 Heroes Inc

Horses 4 Heroes Inc

Family Farm Pass 2026

4975 N Miller Ln

Las Vegas, NV 89149, USA

Winter Family Farm Pass 2026
$125

Your Winter Family Farm Pass provides admission for all children from the same family to all scheduled Family Farm Days at The Ranch, January 1, 2026 - March 31, 2026 and includes a discount on our 15-minute mini lesson and birthday parties. Additional children or guests are $10 each. We also open one hour early on Saturdays for our Farm Pass holders only.

Annual Family Farm Pass 2026
$325

Your Annual Family Pass is admission for all children from the same family to all scheduled Family Farm Days at The Ranch, Dec. 1, 2025 - Dec. 31, 2026 and includes a discount on our 15-minute mini lesson and birthday parties. Additional children or guests (up to 3) per visit are free. Annual Family Farm Pass pricing is $325.

