Family Farm Pass 2026

Hosted by
About this event
Your Winter Family Farm Pass provides admission for all children from the same family to all scheduled Family Farm Days at The Ranch, January 1, 2026 - March 31, 2026 and includes a discount on our 15-minute mini lesson and birthday parties. Additional children or guests are $10 each. We also open one hour early on Saturdays for our Farm Pass holders only.
Your Annual Family Pass is admission for all children from the same family to all scheduled Family Farm Days at The Ranch, Dec. 1, 2025 - Dec. 31, 2026 and includes a discount on our 15-minute mini lesson and birthday parties. Additional children or guests (up to 3) per visit are free. Annual Family Farm Pass pricing is $325.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!