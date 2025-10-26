Family Movie Night

Hosted by
About this event
Wayne, PA 19087, USA
Includes dinner and movie screening. Covers 6% fees.
This is to provide an additional $25 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.
This is to provide an additional $50 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.
This is to provide an additional $75 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.
This is to provide an additional $100 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.
This is to provide an additional $150 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.
This is to provide an additional $200 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.
This is to provide an additional $500 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!