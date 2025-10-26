covenant house Pennsylvania

Hosted by

covenant house Pennsylvania

About this event

Family Movie Night

210 S Wayne Ave

Wayne, PA 19087, USA

General admission. 1 ticket per person.
$15.90

Includes dinner and movie screening. Covers 6% fees.

Additional $25 Donation to Covenant House Pennsylvania
$26.50

This is to provide an additional $25 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.

Additional $50 donation to Covenant House Pennsylvania
$53

This is to provide an additional $50 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.

Additional $75 donation to Covenant House Pennsylvania
$79.50

This is to provide an additional $75 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.

Additional $100 donation to Covenant House Pennsylvania
$106

This is to provide an additional $100 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.

Additional $150 donation to Covenant House Pennsylvania
$159

This is to provide an additional $150 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.

Additional $200 donation to Covenant House Pennsylvania
$212

This is to provide an additional $200 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.

Additional $500 donation to Covenant House Pennsylvania
$530

This is to provide an additional $500 donation to Covenant House Pennsylvania. Covers 6% fees.

Raffle Ticket $5
$5
Raffle Tickets $10
$10
Raffle Tickets $15
$15
Raffle Tickets $20
$20
Raffle Tickets $25
$25
Raffle Tickets $30
$30
Raffle Tickets $35
$35
Raffle Tickets $40
$40
Raffle Tickets $45
$45
Raffle Tickets $50
$50
Raffle Tickets $60
$60
Raffle Tickets $75
$75
Raffle Tickets $100
$100

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!