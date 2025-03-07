Lowell Elementary PTO
Family Spaghetti Dinner
140 N Grandview Blvd
Waukesha, WI 53188, USA
Adult Ticket
$10
Adult tickets are for people 12 years and older
Child Ticket
$7
Child tickets are for people 4 to 11 years
Under 3 Ticket
free
Children 3 and under are free
Raffle Ticket Single
$2
One single raffle ticket
Raffle Tickets - 3 for $5
$5
Three raffle tickets
