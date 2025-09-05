FAMU Rattler Boosters ATL Express

1 AMB Dr NW

Atlanta, GA 30313, USA

General Admission (Non-Booster)
$200

One day bus trip for Florida A&M University vs. Mississippi Valley State football game at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia. (Game ticket included)

General Admission (Boosters Member)
$175

Current Boosters Member. One day bus trip for Florida A&M University vs. Mississippi Valley State football game at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia. (Game ticket included)

General Admission - Bus Ticket
$125

One day bus trip for Florida A&M University vs. Mississippi Valley State football game at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia. (Game ticket not included)

