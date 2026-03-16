St. John Armenian Church

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St. John Armenian Church

About this event

Father Garabed Kochakian 50th Anniversary Ordination Banquet & Donation

22001 Northwestern Hwy

Southfield, MI 48075, USA

(1) Banquet Ticket (Adult)
$75

Join us for a evening of mezze, dinner, and dessert, with wine and beverages provided.

(1) Banquet Ticket (13 and Under)
$25

Includes a children's meal and beverage

FRIEND
$50

-Name listed in the Program

Banquet tickets sold separately

PATRON
$100

-Half-Page Slide: (1) Picture/Caption

-Name listed in the Program

Banquet tickets sold separately

SPONSOR
$250

-Full-Page Slide:1-3 Pictures/Captions

-Name Listed in the program

Banquet tickets sold separately

BENEFACTOR
$500

-Multiple Full Page Slides:

1-3 Pictures/Caption per Slide (Maximum 3 slides)

-Name listed in the program

Banquet tickets sold separately


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