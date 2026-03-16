Father Garabed Kochakian 50th Anniversary Ordination Banquet & Donation

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Join us for a evening of mezze, dinner, and dessert, with wine and beverages provided.
Includes a children's meal and beverage
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Banquet tickets sold separately
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