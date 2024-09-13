Lowell Chamber of Commerce Inc Memberships 2025

Gold Level $500 • Networking opportunities with Chamber Members • Invitation to membership meetings and events • Company listed on Chamber website • Recognition on Chamber Facebook page • Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business • Membership Decal • Golf Outing Hole Sponsorship AND Holiday Tree Sponsorship Included • Registration fee for 2 people for the Annual Golf Outing included • Discounts on events and advertising

Gold Level $500 • Networking opportunities with Chamber Members • Invitation to membership meetings and events • Company listed on Chamber website • Recognition on Chamber Facebook page • Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business • Membership Decal • Golf Outing Hole Sponsorship AND Holiday Tree Sponsorship Included • Registration fee for 2 people for the Annual Golf Outing included • Discounts on events and advertising

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