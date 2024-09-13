Lowell Chamber of Commerce Inc Memberships 2025

Gold Level $500
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Company listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
• Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business
• Membership Decal
• Golf Outing Hole Sponsorship AND Holiday Tree Sponsorship Included
• Registration fee for 2 people for the Annual Golf Outing included
• Discounts on events and advertising
Gold Level $500
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Company listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
• Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business
• Membership Decal
• Golf Outing Hole Sponsorship AND Holiday Tree Sponsorship Included
• Registration fee for 2 people for the Annual Golf Outing included
• Discounts on events and advertising
Silver Level
$250
Valid until July 20, 2027
Silver Level $250
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Company listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
• Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business
• Membership Decal
• Golf Outing Hole Sponsorship OR Holiday Tree Sponsorship Included
• Discounts on events and advertising
Silver Level $250
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Company listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
• Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business
• Membership Decal
• Golf Outing Hole Sponsorship OR Holiday Tree Sponsorship Included
• Discounts on events and advertising
Chamber Level
$100
Valid until July 20, 2027
Chamber Level $100
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Company listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
• Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business
• Membership Decal
Chamber Level $100
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Company listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
• Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business
• Membership Decal
Non-Profit *Must be an approved non-profit org*
$50
Valid until July 20, 2027
Non-Profit/ $50 *Must be an approved non-profit organization.
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
Non-Profit/ $50 *Must be an approved non-profit organization.
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
Individual - Private citizen, non-business owner
$50
Valid until July 20, 2027
Individual / $50 *Must be private citizen, and non-business owner.
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
Individual / $50 *Must be private citizen, and non-business owner.
• Networking opportunities with Chamber Members
• Invitation to membership meetings and events
• Listed on Chamber website
• Recognition on Chamber Facebook page
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