Lowell Chamber of Commerce Inc

Offered by

Lowell Chamber of Commerce Inc

About the memberships

Lowell Chamber of Commerce Inc Memberships 2025

Gold Level
$500

Valid until July 20, 2027

Gold Level $500 • Networking opportunities with Chamber Members • Invitation to membership meetings and events • Company listed on Chamber website • Recognition on Chamber Facebook page • Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business • Membership Decal • Golf Outing Hole Sponsorship AND Holiday Tree Sponsorship Included • Registration fee for 2 people for the Annual Golf Outing included • Discounts on events and advertising
Silver Level
$250

Valid until July 20, 2027

Silver Level $250 • Networking opportunities with Chamber Members • Invitation to membership meetings and events • Company listed on Chamber website • Recognition on Chamber Facebook page • Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business • Membership Decal • Golf Outing Hole Sponsorship OR Holiday Tree Sponsorship Included • Discounts on events and advertising
Chamber Level
$100

Valid until July 20, 2027

Chamber Level $100 • Networking opportunities with Chamber Members • Invitation to membership meetings and events • Company listed on Chamber website • Recognition on Chamber Facebook page • Ribbon Cutting Ceremony to celebrate your new business • Membership Decal
Non-Profit *Must be an approved non-profit org*
$50

Valid until July 20, 2027

Non-Profit/ $50 *Must be an approved non-profit organization. • Networking opportunities with Chamber Members • Invitation to membership meetings and events • Listed on Chamber website • Recognition on Chamber Facebook page
Individual - Private citizen, non-business owner
$50

Valid until July 20, 2027

Individual / $50 *Must be private citizen, and non-business owner. • Networking opportunities with Chamber Members • Invitation to membership meetings and events • Listed on Chamber website • Recognition on Chamber Facebook page
Add a donation for Lowell Chamber of Commerce Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!