FBCDC Little Boots & Big Blessings Silent Auction

Total Value-$260
A little something for everyone! Gift items include gourmet popcorn, wine glasses, water bottle, tumbler, stone bracelets, body cream, loungewear, churros, keychain & more!
Basket value- $73
Giftcard value-130
Total Value-$203
Valued up to $165
Includes Highlights, Root Color, Men's Cut, Women's Cut or Perm
Men's Cut-value up to $25
Women's Cut-value up to $65
Total Value-$90
Two AC service checks
Total Value-$300
Bible Value $27.99
Also includes Bible Lap Pillow
Tin tacker, 2 lager glasses, 6 pack of Cardiff, 2 beer king kids coloring books, coloring supplies, stickers, $50 gift card, 3 bear king shirts (s, m, L/XL), 2 card games
Total Value- $175
Total Value- $212
Child Swimsuit
Towel
Gift card for 4 Free Lessons in 6-Week Survival Swim Course
Total Value-$350
Baloo Plush
The Jungle Book by Rudyard Kipling
500 piece Puzzle
Blanket
Coloring Book
4-pack tickets to Upcoming Fall Musical
Total Value-$100
1 Growler Club Membership- $150
Miir Growler & Cleaning Kit- $55
Miir Camp Cup- $20
Hat- $15
2 glasses with logo- $10
Total Basket Price- $250
Haircut & Style
Tea Tree Lavendar Haircare Set
Total Value $150
