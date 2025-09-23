eventClosed

FBCDC Little Boots & Big Blessings Silent Auction

901 La Ventana Dr, Marble Falls, TX 78654, USA

Spa Day Essentials Basket item
Spa Day Essentials Basket
$120

Basket Items:

https://giftlist.com/lists/sXKorzrybcb8Zp24ZRSo

Baking Memories Basket item
Baking Memories Basket
$100

Basket Items:

https://giftlist.com/lists/KKwlkHvdQkLSbY55HFys

Rainy Day Basket item
Rainy Day Basket
$100

Basket Items:

https://giftlist.com/lists/PEt062edNCHBQwj2AMrc

Family Game Night Basket item
Family Game Night Basket
$112

Basket Items:

https://giftlist.com/lists/6GlCdI4oxACHrhPt6PNe

Pickleball Prodigy Basket item
Pickleball Prodigy Basket
$110

Basket Items:

https://giftlist.com/lists/awZssSIKyK39kqnAVedt

Wilderness Kit Basket item
Wilderness Kit Basket
$110

Basket Items:

https://giftlist.com/lists/nQhFBudxqQfdJvafXNJo

Coffee Lovers Basket item
Coffee Lovers Basket
$120

Basket Items:

https://giftlist.com/lists/PkswGxhZahKyIbDTHOjj

Grill Master Basket item
Grill Master Basket
$100

Basket Items:

https://giftlist.com/lists/eJI8Zjh6fLpjvckKEsq6

Marble Falls Flowers & Gifts (Basket) item
Marble Falls Flowers & Gifts (Basket)
$150

Total Value-$260

A little something for everyone! Gift items include gourmet popcorn, wine glasses, water bottle, tumbler, stone bracelets, body cream, loungewear, churros, keychain & more!

Protea Salon & Spa Basket item
Protea Salon & Spa Basket
$125

Basket value- $73

Giftcard value-130


Total Value-$203

Chelsea @ Twist Hair Studio- Any Hair Service item
Chelsea @ Twist Hair Studio- Any Hair Service
$100

Valued up to $165


Includes Highlights, Root Color, Men's Cut, Women's Cut or Perm

Teresa @ Twist Hair Studio- Men and Women’s Cut item
Teresa @ Twist Hair Studio- Men and Women’s Cut
$65

Men's Cut-value up to $25


Women's Cut-value up to $65


Total Value-$90

Clendennen Services item
Clendennen Services
$170

Two AC service checks


Total Value-$300

Life Recovery Bible and Pillow item
Life Recovery Bible and Pillow
$40

Bible Value $27.99

Also includes Bible Lap Pillow

Bear King Basket item
Bear King Basket
$110

Tin tacker, 2 lager glasses, 6 pack of Cardiff, 2 beer king kids coloring books, coloring supplies, stickers, $50 gift card, 3 bear king shirts (s, m, L/XL), 2 card games

Total Value- $175

Angels Icehouse Basket item
Angels Icehouse Basket
$115

Total Value- $212

Survival Swim Basket item
Survival Swim Basket
$195

Child Swimsuit

Towel

Gift card for 4 Free Lessons in 6-Week Survival Swim Course


Total Value-$350

Reclaim Arts-Jungle Book Basket item
Reclaim Arts-Jungle Book Basket
$70

Baloo Plush

The Jungle Book by Rudyard Kipling

500 piece Puzzle

Blanket

Coloring Book

4-pack tickets to Upcoming Fall Musical


Total Value-$100

Save The World Brewing Co. item
Save The World Brewing Co.
$145

1 Growler Club Membership- $150

Miir Growler & Cleaning Kit- $55

Miir Camp Cup- $20

Hat- $15

2 glasses with logo- $10


Total Basket Price- $250

Rebecca @Blondies Salon-Haircut & Style item
Rebecca @Blondies Salon-Haircut & Style
$75

Haircut & Style

Tea Tree Lavendar Haircare Set


Total Value $150

