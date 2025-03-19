eventClosed

FCA Silent Auction

auction.pickupLocation

Pick up after the Talent Show!

Kitchen Gift basket item
Kitchen Gift basket
$40

auctionV2.input.startingBid

The comfortable kitchen cookbook Various Louisiana seasonings and breading Ceramic Mixing bowl Mini utensil set Measuring spoons Hot pad, dish towel and hymn banner
Two (2) Unlimited Rides + Ropes Course Wristbands item
Two (2) Unlimited Rides + Ropes Course Wristbands
$40

auctionV2.input.startingBid

These two complimentary Unlimited Rides + Ropes Wristbands allow you to experience our outdoor attractions as many times as you'd like for two full days of family-fun at The Island in Pigeon Forge! $100 Value.
Let it Shine Birthday Party item
Let it Shine Birthday Party
$120

auctionV2.input.startingBid

Value $300
Let it Shine Month of Classes item
Let it Shine Month of Classes
$45

auctionV2.input.startingBid

Value $108
Flower Canvas item
Flower Canvas
$20

auctionV2.input.startingBid

Original art by local artist Tisha Sage of Blue Tulip Art. 6x6 on canvas. Value $45
Sunflower Canvas item
Sunflower Canvas
$20

auctionV2.input.startingBid

Original art by local artist Tisha Sage of Blue Tulip Art. 6x6 on canvas. Value $45
McKinley Taylor Framed Print item
McKinley Taylor Framed Print
$40

auctionV2.input.startingBid

Framed print by local artist McKinley Taylor. Value $80
Morning time basket item
Morning time basket
$50

auctionV2.input.startingBid

Morning time basket. Book-modern parents vintage values. Book-Ruth Chou Simon’s beholding and becoming Coffee. Value $110 Candle Mug Tea towel Necklace
Maniacs chicken $45 item
Maniacs chicken $45
$15

auctionV2.input.startingBid

3 individual gift certificates for $15 each to Maniacs Chicken in Cool Springs! !
Bare Skin Signature facial item
Bare Skin Signature facial
$100

auctionV2.input.startingBid

Bare Skin Signature Facial by Shelby Murphy. Customizable for your skin type! Value $225
Exclusive Look gift card item
Exclusive Look gift card
$15

auctionV2.input.startingBid

$25 gift card to The Exclusive Look Boutique!
Exclusive Look Gift Card item
Exclusive Look Gift Card
$15

auctionV2.input.startingBid

$25.00 gift card to The Exclusive Look Boutique!
Easter basket item
Easter basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Adorable white basket with pink lining. The book-honeysuckle the little bunny. Stuffed bunny. Tea towel. Value $80
Deer Run basket item
Deer Run basket
$115

auctionV2.input.startingBid

$249 Deer run camp discount plus an assortment of deer run camp store items; Flashlight. Teddy bear. Water bottle. Sunglasses. Frisbee. Value $300
Outdoor/Bug basket item
Outdoor/Bug basket
$40

auctionV2.input.startingBid

Praying mantis stuffy. Magnifying glass. Solar print kit. Compass. Butterfly toy. Planter with seeds. Bug book. Microscopes. Butterfly Net. Value $90
Nashville SC tickets item
Nashville SC tickets
$50

auctionV2.input.startingBid

2 Nashville SC tickets. Value $130
Nashville SC tickets and goodies item
Nashville SC tickets and goodies item
Nashville SC tickets and goodies
$50

auctionV2.input.startingBid

2 Nashville SC tickets and basket of SC goodies
Kamut bread basket item
Kamut bread basket
$70

auctionV2.input.startingBid

Kamut (an ancient grain) Basket includes a 10 pound bag of Kamut flour, “For the Love of Kamut” cookbook, mini loaf pan, tea towel and dishcloth, bread whisk and a loaf of Kamut bread! Value $150
The Daily Wire subscription and hat item
The Daily Wire subscription and hat
$100

auctionV2.input.startingBid

One year subscription to the Daily Wire and camo “47” hat Value $250
Michael Knowles set item
Michael Knowles set
$30

auctionV2.input.startingBid

“Speechless” book by Michael Knowles and “yes or no” game Value $70
Truth bomb item
Truth bomb
$75

auctionV2.input.startingBid

Truth bomb collectible item Daily wire rodeo t shirt Chip chilla plush
Riverbend gift card item
Riverbend gift card
$45

auctionV2.input.startingBid

$100 gift certificate to riverbend nursery
Olaplex Set item
Olaplex Set
$60

auctionV2.input.startingBid

Olaplex hair products - Blow dry mist Shampoo Conditioner Leave in treatment Smoother Value $150
Wingfeather Saga books item
Wingfeather Saga books
$10

auctionV2.input.startingBid

1st four books of the Wingfeather Saga Value $23
Laura Lee Balanced Cookbook item
Laura Lee Balanced Cookbook item
Laura Lee Balanced Cookbook
$30

auctionV2.input.startingBid

Laura Lee Balanced Cookbook plus local cherry jam, granola, cooking tallow, and 3 spices from Roan Creek Farm
CUSTOM 16x20 oil painting (single subject) item
CUSTOM 16x20 oil painting (single subject)
$80

auctionV2.input.startingBid

Custom oil portrait -buyer selects subject. Value $200
Ben Shapiro Signed Bat item
Ben Shapiro Signed Bat
$125

auctionV2.input.startingBid

Signed Bat, Palo Santo & Cashmere Candle, DW Hoodie. Value $305
Rodan & Fields Basket item
Rodan & Fields Basket item
Rodan & Fields Basket
$45

auctionV2.input.startingBid

4 shades of plumping lip oil and other R&F samples! Value exceeds $100
Tennessee Hot Sauce Basket item
Tennessee Hot Sauce Basket
$60

auctionV2.input.startingBid

Seven Core Sauces. One Feature Sauce. T-Shirt. Hat. Value $160
Stable Reserve Gift card item
Stable Reserve Gift card
$80

auctionV2.input.startingBid

Stable reserve tasting for 6 people. Value $200
Bistro Greens Salad Delivery item
Bistro Greens Salad Delivery
$30

auctionV2.input.startingBid

Delicious salads delivered to your door. (delivery area on her site). Value $75
Lifetime Family Eye Exam item
Lifetime Family Eye Exam
$50

auctionV2.input.startingBid

Comprehensive Eye Exam. Value $120
Dolly Parton latte basket item
Dolly Parton latte basket
$10

auctionV2.input.startingBid

Cute mug shaped basket. 4 Dolly Parton coasters. Golden milk latte mix. “Cup of ambition” mug. Dolly theme wooden bead decor. Value $40
Hester and cook lemon Al fresco dinner party item
Hester and cook lemon Al fresco dinner party
$40

auctionV2.input.startingBid

Lemon Al fresco Dinner Party items from Hester and cook; 1 Dinner and 1 cocktail Napkin Pack (20’in each pack). Placemat-12. Table cards-12. Table runner.
Dear mushka earrings item
Dear mushka earrings
$10

auctionV2.input.startingBid

Dear Mushka nearness earrings.
Dear mushka bracelet item
Dear mushka bracelet
$10

auctionV2.input.startingBid

Dear mushka “on earth” bracelet. Value $24
Dear mushka baby blanket item
Dear mushka baby blanket
$11

auctionV2.input.startingBid

The heart baby blanket by Dear Mushka. Value $27
Dear Mushka every hour mug item
Dear Mushka every hour mug
$8

auctionV2.input.startingBid

Dear Mushka every hour mug. Value $18
Green room candle and room spray item
Green room candle and room spray item
Green room candle and room spray
$25

auctionV2.input.startingBid

“Franklin”candle from The Green Room and room spray. Value $58
Original art by Sarah Thompson item
Original art by Sarah Thompson
$40

auctionV2.input.startingBid

8x8 acrylic on canvas by Sarahthompsonartwork.com Titled “Marigold” Value $90
Personalized Art Work item
Personalized Art Work
$5

auctionV2.input.startingBid

$15 Coupon for Digital Personalized Art from www.allaboutwordart.etsy.com Choose from 100 different designs including over 40 dog breeds and all fifty states.
Grand staff music school -4 private lessons item
Grand staff music school -4 private lessons
$60

auctionV2.input.startingBid

Good for 4 private music lessons -guitar, piano, voice, bass, guitar, drums or mandolin. Value $140
Grand staff music school -4 private lessons (2) item
Grand staff music school -4 private lessons (2)
$60

auctionV2.input.startingBid

Good for 4 private music lessons -guitar, piano, voice, bass, guitar, drums or mandolin. Value $140
Grand staff music school -4 private lessons (3) item
Grand staff music school -4 private lessons (3)
$60

auctionV2.input.startingBid

Good for 4 private music lessons -guitar, piano, voice, bass, guitar, drums or mandolin. Value $140
Arts and Crafts Basket item
Arts and Crafts Basket
$40

auctionV2.input.startingBid

Arts and crafts basket including watercolor set, oil pastels, paper, Pom poms, washi tape, googley eyes, paint brushes, scotch tape and more! Value $100
Movie night basket item
Movie night basket
$45

auctionV2.input.startingBid

Assortment of Movie night candy, throw blanket and 6 pack of Coca Cola. $40 AMC Gift Cards & $20 Amazon cards. Value $105
Harpeth gymnastics PNO item
Harpeth gymnastics PNO
$10

auctionV2.input.startingBid

Good for one child to attend a parent’s night out at Harpeth Gymnastics! Value $30
Card game basket item
Card game basket
$20

auctionV2.input.startingBid

Assortment of card games including; exploding kittens, taco cat goat cheese pizza, uno, phase 10, skip bo, go fish, old maid, card holders Value $50
Spa basket item
Spa basket
$65

auctionV2.input.startingBid

Spa Basket- Bottle of wine, Epsom salts, Jade roller, Gus sha tool, Frownies, Cooling eye patches Headband , Scented candle , Nail polish, Bubble bath, Face mask. Value $150
Alumier Skincare Basket item
Alumier Skincare Basket
$115

auctionV2.input.startingBid

Alumier Facial Cleanser, Alumier Mask, Alumier Lotus Scrub, Alumier eye rescue pads. Value $275
Lego Basket item
Lego Basket
$80

auctionV2.input.startingBid

8+ lego sets for various ages. Value $200.
CUSTOM 8" cake-cakes by Antonia item
CUSTOM 8" cake-cakes by Antonia
$30

auctionV2.input.startingBid

Custom 8" Cake with 3 layers. Value $75. Must order two weeks in advance.
Carter House Tickets item
Carter House Tickets
$15

auctionV2.input.startingBid

Two tickets to Carter House. Value $44
Carnton Tour item
Carnton Tour
$15

auctionV2.input.startingBid

Two tickets to Carnton. Value $44
Rippa Villa Tickets item
Rippa Villa Tickets
$15

auctionV2.input.startingBid

Two Tickets to Rippa Villa. Value $44
Snack and Game Basket item
Snack and Game Basket
$60

auctionV2.input.startingBid

Otrio Game, Monopoly deal, 2 decks of cards, bananagrams, uno no mercy, dominos, popcorn, 2 candy boxes, and special sodas! Value $150.
E. Mooneyhan Original Art item
E. Mooneyhan Original Art
$100

auctionV2.input.startingBid

14x14 Acrylic and pastel on canvas, by Elizabeth Mooneyhan. Value $250
Keymaster "Parks" Game item
Keymaster "Parks" Game item
Keymaster "Parks" Game
$35

auctionV2.input.startingBid

Keymaster early release limited edition "Parks" game. Value $90.
Outdoor Fun Basket item
Outdoor Fun Basket
$40

auctionV2.input.startingBid

Pickle ball, ladder ball, hopscotch rings, football, cones, bubble set, toss and catch game, sidewalk chalk, bat and ball. Value $105
Little Seed Farm Set item
Little Seed Farm Set
$40

auctionV2.input.startingBid

Elasticity Serum, milk soap, deodorant cream, moisturizer, hand, balm, lip, salve. Value $90
Tea Basket item
Tea Basket
$60

auctionV2.input.startingBid

Vintage Tea Cups & saucers, Vintage tea pot, 4 Poetry/scripture books, napkins, plates, tea biscuits, teaspoons, homey, jams, etc. Value $150
Titans item
Titans
$330

auctionV2.input.startingBid

2 club level titans tickets. Game dates have not yet been announced. Winning bidder will coordinate with the ticket holder for tickets. Value $500
Adventure Science Center Tickets item
Adventure Science Center Tickets
$50

auctionV2.input.startingBid

4 Tickets

common:zeffyTipDisclaimerTicketing